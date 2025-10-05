El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Multitud de personas buscan setas en un pinar de Segovia. Antonio de Torre

Segovia busca candidatos para guarda rural privado en los montes

El puesto exige contar con titulación específica y superar un examen del Ministerio del Interior

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:08

Comenta

En un territorio tan disperso en lo micológico como el de Segovia, el colectivo ha sumado seguridad privada en los últimos años porque los agentes ... ambientales, justos en efectivos y con otras tareas que atender, no dan abasto. «Con los beneficios de otros años, los propietarios nos piden reforzar la vigilancia. Es mucha superficie y en otoño hay mucha gente en el monte. Da igual que tengas 30 agentes que es imposible que lleguen a todo. Y ellos tienen otras funciones en los montes, no solo la recolección», resume Montserrat Ganado y coordinadora de Micocyl.

