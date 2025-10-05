Segovia busca candidatos para guarda rural privado en los montes

En un territorio tan disperso en lo micológico como el de Segovia, el colectivo ha sumado seguridad privada en los últimos años porque los agentes ... ambientales, justos en efectivos y con otras tareas que atender, no dan abasto. «Con los beneficios de otros años, los propietarios nos piden reforzar la vigilancia. Es mucha superficie y en otoño hay mucha gente en el monte. Da igual que tengas 30 agentes que es imposible que lleguen a todo. Y ellos tienen otras funciones en los montes, no solo la recolección», resume Montserrat Ganado y coordinadora de Micocyl.

Aunque no es sencillo, pues faltan guardas rurales en la provincia de Segovia, un puesto para el que es necesaria una titulación —las academias y los ayuntamientos ofrecen cursos— y superar un examen del Ministerio del Interior, como los guardas jurados. «Es como los camareros, no encuentras gente para recolectar la remolacha o, precisamente, setas, las empresas lo están sufriendo. No hay gente para los trabajos de campo».

A ello se añade el hándicap de la estacionalidad. En la práctica, los guardas trabajan los meses de campaña, tanto la primaveral como la otoñal, como un complemento. No son contratos laborales, sino prestación de servicios. Su labor no se limita a interceptar a grupos organizados que arrasan con el monte para comercializar las setas de forma irregular, sino a quien se pierde por el bosque. «Y pasa. Nuestros guardas rescatan gente los fines de semana. Es muy fácil desorientarse en un pinar llano que en la montaña», asegura.