En Segovia, por cada dos bodas, se rompe un matrimonio En 2018 hubo 269 disoluciones matrimoniales. / El Norte La cifra de divorcios aumenta con respecto a los cursos anteriores, al igual que las medidas de guarda y custodia CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Lunes, 8 abril 2019, 07:50

En lo bueno y lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza... La institución del matrimonio, reflejo de la sociedad, también atraviesa sus crisis. Los votos se rompen y lo que fue un 'sí quiero' se convierte en un 'hasta aquí hemos llegado'. A veces más traumático y en otras ocasiones la ruptura resulta más cordial. Sea como fuere, en la provincia de Segovia cada semana hay cinco parejas que dan por finalizada la relación que formalizaron en el altar o en un ayuntamiento. Y también cada semana hay, de media, diez matrimonios que se sellan, según cuentan los datos oficiales.

Es decir, que por cada dos enlaces hay un matrimonio que se separa o divorcia en Segovia. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al año pasado señalan que en la provincia se registraron un total de 269 disoluciones matrimoniales. En cuanto a la fórmula 'escogida' por los cónyuges para firmar el finiquito de la relación, los divorcios ganan por goleada a las separaciones: 252 frente a 17. Asimismo, de esos mismos números se extrae que las rupturas van en aumento. No son subidas aparatosas ni demasiado llamativas, pero las rupturas van ganándole terreno a las bodas.

549 bodas

Por otro lado, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique los datos definitivos al cierre de 2018, el curso anterior se formalizaron en la provincia 549 matrimonios. No fue un mal año para la institución, ya que desde 2009 no había habido tantos casamientos en Segovia. Sin embargo, si se echa la vista atrás, a finales del siglo pasado y principios de este se superaban normalmente con holgura los seiscientos enlaces. Incluso hubo años en los que se contabilizaron más de setecientos matrimonios, como en 1986 o 1990, con 742 y 719 bodas, respectivamente.

Según los abogados especialistas, este aumento de las disoluciones obedece a la coyuntura social y económica. La luz al final del túnel de la crisis generalizada y la renuncia cada vez más frecuente de las parejas a pasar por la vicaría están detrás de este escenario. Eso sí, con una salvedad. Y es que si no se da el 'si quiero', no hay divorcio. Así pues, el foco de la atención se traslada a otro punto, que es el crecimiento de los trámites de guarda y custodia. Este procedimiento solo se usa cuando hay hijos, pero no hay matrimonio. Según el Poder Judicial, el año pasado hubo 83 casos en la provincia, de los que 57 fueron no consensuados.