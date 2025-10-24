Segovia apunta la cifra de reservas hoteleras más alta para un mes de septiembre

El verano ha sido de récord para el sector turístico de Segovia. Así lo confirman los últimos datos de reservas hoteleras publicados este jueves por ... el Instituto Nacional de Estadística (INE), que especifican que la provincia ha registrado sus mejores meses de julio, agosto y septiembre de toda la historia en lo que a número de visitantes se refiere. El repunte de turistas que se hospedaron en los establecimientos hoteleros segovianos es de un 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior. El medio rural ha sido el encargado de empujar las cifras, así como el turismo nacional.

Un total de 56.444 personas han reservado al menos una noche de hotel en la provincia en septiembre, según la reciente actualización de datos. Nunca antes se había rebasado un umbral tan elevado desde que hay registros en 1999. Desde esa época, el atractivo turístico que ha cosechado Segovia ha permitido sumar más de 20.000 visitantes. Todo ello sin renunciar a las pernoctaciones, ya que la estancia media permanece en torno a 1,8 días. Si bien es cierto que es un valor que ha disminuido ligeramente desde la pandemia, refrenda la tendencia que apunta a la estabilidad.

El pasado mes de septiembre mejoró el volumen de negocio observado en junio, pues este concluyó con uno de los peores datos de turismo veraniego de los últimos años; y además queda muy igualado al número de reservas que anotó julio. Sin embargo, no todos los puntos de la provincia han seguido una misma evolución, pues Segovia capital registró más visitantes al finalizar la época estival de 2019 que en el periodo actual, con 30.340 viajeros recibidos frente a 29.977.

La diferencia es de apenas 360 reservas, una caída que se puede atribuir al descenso de turistas extranjeros que han elegido septiembre como mes predilecto para conocer la capital. Aun así, esta circunstancia no ha impedido que aquellos visitantes que sí han decidido realizar una escapada en el noveno mes del año hayan alargado su estancia.