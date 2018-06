Segovia alcanza su temperatura máxima en lo que va de año con 33,5 grados

Los segovianos creían que este año no iban a deshacerse del sayo ni siquiera el 40 de mayo, pero la entrada del verano ha sido por todo lo alto. Sin apenas solución de continuidad y saltándose una poco menos que fugaz primavera. Ayer, la capital vivió su jornada más calurosa en lo que va de año, con una temperatura máxima de 33,5 grados, como revelan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, a pesar del calor sofocante provocado por la calima de los últimos días, las autoridades no han activado ningún tipo de alerta en la provincia por altas temperaturas.

Si bien la subida del mercurio invita a pensar en la advertencia de nivel amarillo, propio del aviso de riesgo en el que han estado territorios vecinos como Burgos, Valladolid, Zamora o Madrid, las mínimas en la ciudad no han rebasado el umbral estipulado para empezar a hablar de aviso por calor intenso. Eso sí, se han quedado cerca de la carrera de los 20 grados. En la noche del domingo, los termómetros no bajaron de los 18,7º; y la madrugada del lunes fue incluso un poquito más calurosa, con 19,1 grados, como informaba la Agencia Estatal de Meteorología.

Precauciones

Que la provincia no esté en alerta no quiere decir que haya que descuidarse. Cruz Roja ha emitido un comunicado en el que recoge los peligros que entrañan las altas temperaturas y algunos consejos que contribuyen a combatirlas. La organización reclama especial precaución para los mayores; los niños, en particular los menores de 4 años; los enfermos crónicos y en tratamiento con determinados fármacos; las personas con dificultades de comprensión, orientación o con poca autonomía en la vida cotidiana. La asociación sociosanitaria también advierte del riesgo que lleva aparejado el consumo de alcohol y de drogas.

La campaña de Cruz Roja hace hincapié en la precaución y en una serie de pautas que permiten disfrutar del verano con más seguridad. Así, recomienda permanecer en la sombra; protegerse del sol mediante gorras y gafas; vestir con ropa ligera y colores claros; llevar un calzado cómodo y fresco; hidratarse con frecuencia y evitar siempre que sea posible la realización de esfuerzos físicos en las horas centrales de la jornada.

En casa, se aconseja permanecer en las estancias más frescas y bajar las persianas o toldos para evitar que el los rayos entren directamente. En el automóvil, nunca hay quedejar a niños o mayores en el interior de un vehículo cerrado. Es recomendable llevar líquidos para la hidratación y prestar especial atención a los cambios bruscos de temperatura al entrar y salir del coche. También es aconsejable hacer comidas livianas, a base de frutas, ensaladas o verduras, así como beber líquidos en abundancia (agua, zumos…), siempre que no exista contraindicación médica.