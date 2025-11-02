Segovia abre inscripciones para participar en la Cabalgata de los Reyes Magos
Los interesados en acompañar a sus Majestades de Oriente deberán presentar su solicitud a partir del próximo martes a las 10:00 horas
Segovia
Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:36
La ilusión comienza a tomar forma en Segovia. El Ayuntamiento de la ciudad, a través de la Concejalía de Cultura, abre la convocatoria para que los segovianos interesados en acompañar a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la tradicional cabalgata puedan presentar sus solicitudes. El plazo de inscripción comienza el próximo martes, 4 de noviembre, a las 10:00 horas, y permanecerá disponible hasta el viernes.
Melchor, Gaspar y Baltasar estarán escoltados por pajes, pastores, carameleros, carboneros y otros personajes que llenarán de color, música y alegría uno de los desfiles más esperados del año. Como es habitual, el cortejo recorrerá las calles de la capital en la tarde del 5 de enero de 2026.
Podrán concurrir a esta convocatoria todas las personas a partir de 8 años que lo deseen. No obstante, los menores de edad deberán presentar junto a la solicitud una autorización expresa de su padre, madre o tutor legal, mientras que los participantes de entre 8 y 14 años deberán ir acompañados en todo momento por un adulto responsable.
La solicitud de inscripción puede descargarse en la página web del Ayuntamiento de Segovia y se admitirá un máximo de cinco personas por formulario. El documento deberá enviarse debidamente cumplimentado al correo electrónico participación.cabalgata@segovia.es dentro del plazo establecido.
La resolución se participantes seleccionados se publicará vía 'on-line' el El 21 de noviembre y, para ello, se seguirá el orden de recepción de las peticiones. A partir del 10 de diciembre, el área de Cultura contactará con las personas interesadas para la asignación de trajes, pruebas de vestuario y ofrecer toda la información necesaria para su participación en el desfile.