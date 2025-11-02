Segovia abre inscripciones para participar en la Cabalgata de los Reyes Magos Los interesados en acompañar a sus Majestades de Oriente deberán presentar su solicitud a partir del próximo martes a las 10:00 horas

El Norte Segovia Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:36 Comenta Compartir

La ilusión comienza a tomar forma en Segovia. El Ayuntamiento de la ciudad, a través de la Concejalía de Cultura, abre la convocatoria para que los segovianos interesados en acompañar a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la tradicional cabalgata puedan presentar sus solicitudes. El plazo de inscripción comienza el próximo martes, 4 de noviembre, a las 10:00 horas, y permanecerá disponible hasta el viernes.

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán escoltados por pajes, pastores, carameleros, carboneros y otros personajes que llenarán de color, música y alegría uno de los desfiles más esperados del año. Como es habitual, el cortejo recorrerá las calles de la capital en la tarde del 5 de enero de 2026.

Podrán concurrir a esta convocatoria todas las personas a partir de 8 años que lo deseen. No obstante, los menores de edad deberán presentar junto a la solicitud una autorización expresa de su padre, madre o tutor legal, mientras que los participantes de entre 8 y 14 años deberán ir acompañados en todo momento por un adulto responsable.

MÁS INFORMACIÓN Así te contamos la Cabalgata de los Reyes Magos en Segovia

La solicitud de inscripción puede descargarse en la página web del Ayuntamiento de Segovia y se admitirá un máximo de cinco personas por formulario. El documento deberá enviarse debidamente cumplimentado al correo electrónico participación.cabalgata@segovia.es dentro del plazo establecido.

La resolución se participantes seleccionados se publicará vía 'on-line' el El 21 de noviembre y, para ello, se seguirá el orden de recepción de las peticiones. A partir del 10 de diciembre, el área de Cultura contactará con las personas interesadas para la asignación de trajes, pruebas de vestuario y ofrecer toda la información necesaria para su participación en el desfile.

Temas

Segovia