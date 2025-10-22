Segovia abraza el otoño: lluvias y fresco marcan los días previos a San Frutos

Ha tardado, pero ya está aquí. El otoño ha hecho por fin acto de presencia en Segovia a las puertas de la festividad de ... San Frutos, patrón de la ciudad, y los segovianos viven ya inmersos en una semana de tiempo variable que culminará en el frin de semana festivo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una recta final de semana con lluvias, claros y temperaturas que invitan a abrigarse, perfectas para disfrutrar tanto de la naturaleza como de las festividades en la ciudad. Después de un inicio otoñal extremadamente seco, la lluvia ha hecho acto de presencia en la provincia. Aun así es poca agua para lo que los embalses segovianos necesitan, especialmente en el de Puente Alta, donde ya se han encendido las alarmas.

Lunes y martes amanecieron con cielos parcialmente nublados, chubascos ligeros en la zona de la sierra que alcanzaron la ciudad y temperaturas máximas de 21 grados centígrados y vientos del suroeste a 15 kilómetros por hora. Días para llevar paraguas, pero ideales para disfrutar de un café caliente en las terrazas cubiertas de la Plaza Mayor.

Hoy, miércoles 22, promete tregua: cielos encapotados, con máximas de 22 grados y niebla matutina en los valles. Las mínimas no descenderán de los 12ºC. Sin embargo, la AEMET prevé para mañana jueves la llegada de un frente frío que dejará lluvias moderadas, con hasta 8 milímetros de precipitación acumulada y un descenso de las temperaturas que dejará las mínimas en 10ºC y las máxcimas en 17ºC, por lo que la sensación de frío estará muy presente todo el día. El viernes será un calco del jueves, aunque la humedad, del 75%, podría generar brumas matinales, y puede que llueva más. Será un día de transición, ideal para recibir las fiestas de San Frutos, aunque el comienzo de las celebraciones, en torno a la medianoche, estará amenzado por el agua.

El líquido elemento acompañará a los segovianos durante todo el sábado, pues hay un 80% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas seguirán la tónica de jueves y viernes, con máximas de 15ºC y mínimas de 9ºC. La lluvia podría empañar las celebraciones previstas en torno a la una de la tarde en la Plaza Mayor, pero en ningún caso doblegarán la peregrinación al Duratón, y mucho menos la interpretación del Villancico en el interior de la Catedral.

El domingo 26, también con actos de San Frutos, promete cielos semicubiertos y sol, pero más frío. El mercurio descenderá drásticamente: 12ºC de máxima y 4ºC de mínima. El viento,l que soplará del norte, intensificará la sensación de frío.

Tiempo, pues, otoñal, que los agricultores reciben con alivio tras un cálido octubre que va quedando atrás. Los segovianos, acostumbrados a los rigores del clima castellano, saben adaptarse bien. Para quienes planeen asistir a las fiestas o explorar la ciudad, la recomendación es clara: chubasquero y ganas de pasarlo bien.