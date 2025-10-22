El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La lluvia hizo ayer acto de presencia en la ciudad. Antonio de Torre

Segovia abraza el otoño: lluvias y fresco marcan los días previos a San Frutos

Las previsiones anuncian agua para viernes y sábado, epicentro del programa de celebraciones

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:19

Comenta

Ha tardado, pero ya está aquí. El otoño ha hecho por fin acto de presencia en Segovia a las puertas de la festividad de ... San Frutos, patrón de la ciudad, y los segovianos viven ya inmersos en una semana de tiempo variable que culminará en el frin de semana festivo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una recta final de semana con lluvias, claros y temperaturas que invitan a abrigarse, perfectas para disfrutrar tanto de la naturaleza como de las festividades en la ciudad. Después de un inicio otoñal extremadamente seco, la lluvia ha hecho acto de presencia en la provincia. Aun así es poca agua para lo que los embalses segovianos necesitan, especialmente en el de Puente Alta, donde ya se han encendido las alarmas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  5. 5

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  6. 6 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  7. 7

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  8. 8

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  9. 9

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  10. 10

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia abraza el otoño: lluvias y fresco marcan los días previos a San Frutos

Segovia abraza el otoño: lluvias y fresco marcan los días previos a San Frutos