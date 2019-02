Samantha Vallejo-Nágera: «Segovia lo es todo para mí»

«El día que se acabe 'Masterchef' me voy a venir a Pedraza porque Segovia es mi casa». La chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera, integrante del jurado del célebre concurso de talentos 'Masterchef', recibió este jueves el Premio Especial que anualmente concede la Diputación de Segovia dentro de sus galardones anuales.

En el transcurso de una ceremonia que la institución provincial organizó, por tercer año consecutivo, en la Academia de Artillería, la estrella televisiva presumió de ser segoviana, aunque no haya nacido en Segovia: «Soy segoviana de adopción, pero, para mí, Segovia lo es todo. Ha sido una suerte tener una madre que me ha traído tanto a Segovia, primero a La Granja de San Ildefonso y después a Pedraza. Consumo Segovia todo lo que puedo. Llego el viernes y apuro todo el domingo antes de regresar a Madrid. Gracias a 'Masterchef' estoy conociendo España, pero el día que vinimos a grabar a Segovia, esa preciosa mañana de enero a los pies del Acueducto, me sentí como en casa».

Samantha, que estuvo acompañada por sus hijos Roscón y Diegoy su hermano Colate Vallejo-Nágera, ha sido distinguida con el Premio Especial a propuesta del presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, quien la considera «una de las mejores embajadoras de la provincia». «Samantha –dijo Vázquez– se relaciona profesionalmente en muchos y variados ámbitos cuya repercusión es enorme, pero me consta que no le falta tiempo para invitar a sus amigos a que visiten Segovia. Pedraza tiene la suerte de contar con ella entre sus vecinos y yo me siento orgulloso de ello». Como el resto de los galardonados con los Premios Diputación, la popular chef recibió la estatuilla 'Hermanos de leche', una reproducción en miniatura de la obra de Aniceto Marinas realizada por las madres dominicas.

El Premio Especial fue el colofón a la noche. Previamente se entregaron los siete premios restantes, correspondientes a otras tantas categorías. El Premio Alimentos de Segovia fue para la jamonera Domingo del Palacio SA (Dompal), fundada por el empresario Francisco Martín en 1962. La compañía recibe esta distinción en un momento dulce porque acaba de levantar un secadero de jamones en Jabugo (Huelva), según desveló el propio Martín tras recoger el galardón.

En la categoría Deportes, la Diputación ha distinguido este año a la estación de esquí y montaña La Pinilla, que el pasado diciembre cumplió cincuenta años de existencia. La alcaldesa de Riaza, Andrea Rico, y el director gerente del complejo deportivo, Ángel González Pieras, agradecieron el gesto y recordaron a los «soñadores» que en 1968 pusieron en marcha la estación invernal, especialmente a José Pirinoli. «Hemos sabido adaptarnos a las necesidades y, hoy en día, La Pinilla es un estación de invierno y verano», recordó la regidora riazana, presidenta del consejo de administración de La Pinilla, empresa propiedad del Ayuntamiento de Riaza.

El Premio Empresas ha recaído en la compañía Pallet Tama, ubicada en la localidad segoviana de Sanchonuño, donde fabrica tres millones de embalajes al año y 40.000 toneladas de pellet y da trabajo a 140 personas. Su director gerente, Roberto Bravo Arranz, aprovechó la recepción del galardón para reivindicar la importancia del sector maderero «en una de las regiones forestales más importantes de Europa, donde empresas como la nuestra ha de ser punta de lanza».

La categoría Juntos trata de reconocer aquellos proyectos que salen adelante gracias al esfuerzo colectivo. En esta ocasión, la Diputación ha premiado a los veintiún pueblos que integran la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, entidad que lleva 800 años «apegada al territorio, que trabaja para el territorio y sus gentes y quiere dar mayor valor a sus recursos comunes». El presidente de la Comunidad y alcalde de San Miguel de Bernuy, José María Bravo, dijo que el premio es un reconocimiento «a la labor que cientos de representantes municipales han realizado a lo largo de los siglos». Bravo se refirió también al esfuerzo que los vecinos de estos pueblos hicieron en 2017 para combatir el incendio que amenazó a varias localidades de la Comunidad.

En la categoría turística, la Diputación ha premiado al programa 'Segovia de Pueblo en Pueblo' que los martes emite La 8 de Castilla y León Televisión, una «ventana para viajar a cada localidad a través de los testimonios de sus gentes, que se convierten en protagonistas, y contribuye a dar a conocer lugares y espacios que de otra manera pasarían inadvertidos». Las reporteras Noelia Duque y Verónica González, responsables del programa, agradecieron la fidelidad de los espectadores.

La Asociación Cultural El Corralón, de Otones de Benjumea, recibió, por su pare, el Premio Cultura. Su presidente, Juan Francisco Cerezo, dijo que está integrada por 400 socios y que tiene a sus espaldas una trayectoria de cuatro decenios. El Corralón gestiona en Otones el museo pedagógico La Última Escuela, con más de 25.000 objetos escolares de todos los tiempos, y el Museo Etnográfico, que reúne 5.000 piezas antiguas.

El galardón Sociedad, a los valores sociales, ha sido para el Centro Asociado de la UNED en Segovia, que acaba de cumplir cuarenta años. El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal, recogió la estatuilla acompañado por el director del centro en Segovia, Víctor González. «Recibo este premio con honor, responsabilidad y mucho orgullo», dijo Mairal. La Diputación ha valorado la implantación y la acogida que la UNED ha tenido en Segovia desde sus comienzos. «Miles de segovianos han tenido acceso a los estudios superiores gracias a ella», apuntó González.

Emprendedores

En su discurso de clausura, el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, destacó el carácter emprendedor de los segovianos: «Somos una tierra con gentes que emprenden, con gentes que trabajan duro día a día, que prosperan, que son tenaces y que no desfallecen para lograr sus objetivos. Todos los galardonados son un espejo en el que mirarnos, un ejemplo a emular. Nos tenemos que sentir orgullosos de ellos».