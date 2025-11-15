El Segosala más maduro firma su mejor inicio en Segunda

El Segosala Naturpellet ha reaccionado al fiasco de no meterse el curso pasado en el 'play-off' de ascenso a Primera con el mejor arranque ... de sus cinco temporadas en Segunda División, con 21 puntos de los 24 en juego hasta la fecha, fruto de una derrota y siete victorias. La última, cosechada el sábado en Canarias, tuvo especial simbolismo, ante el Teldeportivo, el equipo que les arrebató en junio de 2024 el salto a la máxima categoría en una eliminatoria decidida precisamente en ese pabellón. La prueba de la madurez de un equipo al que no condicionó ni el pasado ni la humedad. Para su entrenador, Agustín Pérez, fueron solo «tres puntos de una cancha muy complicada», pero sus jugadoras soltaron lastre. «Lo celebraron muchísimo. Ostras, las hemos ganado. Los gritos, chocar, como cuando consigues un reto. Ahí sí que hubo esa parte de memoria».

Hasta ahora, la mejor puesta en escena del Segosala en Segunda fue la temporada de su debut, la 2020-21, en la que ganó sus cinco primeros partidos, pero encalló en las siguientes tres citas y no llegó a los 21 tras ocho jornadas, es decir, ya superado el ecuador de la primera vuelta. Un periplo que incluye un triunfo ante el Estrela Futsal, quizás el favorito a ganar el grupo, un recién ascendido con presupuesto y jugadoras de Primera. Y la derrota ante Rodiles, asturiano, que lidera la tabla con 22. La visita a Gran Canaria para medirse al Telde, recién descendido, fue un partido en el que Pérez no necesitó si quiera citar aquella eliminatoria fallida en la arenga. Era como el elefante que ocupa la habitación: todos conocen su presencia, pero nadie lo menciona. «Ni ha hecho falta, lo recuerdas en cuanto empiezas a andar dentro del pabellón, es el palo más duro que ha sufrido el equipo. Pero en vez de jugar en contra, lo hizo a favor. Y en las peores circunstancias». Porque estuvieron ocho jugadoras de campo más la portera, con Eva y María, lesionadas, acompañando en el banquillo.

Experimentaron ese «mal recuerdo» de un equipo que se quedó a un paso del ascenso. «Primera División son palabras mayores». El pabellón tiene la particularidad de estar en una segunda plata y Pérez, que tiene superstición por el tres –su dorsal como jugador– quiso llevarse aquel día a las chicas a la tercera planta, donde hay un gimnasio, aunque fuera un momento. No le siguieron el juego. «Estaban súper nerviosas, ni escuchaban. Se lo echaba en cara, de coña». Esta vez, se quitó la espinita subiendo él solo. «Vamos a ganarlas y a devolverlo. No va a ser lo mismo, pero era un día muy señalado en esa racha que teníamos. Si nos llevamos el partido aquí, esto va en serio». Solo tres de las que jugaron –Alba, Paula y Sara– no lo vivieron en 2024.

El resultado, 1-2, demostró que el Segosala, el máximo goleador del grupo con 48 dianas –un promedio de ocho por partido–, también sabe desenvolverse en marcador cortos. «La presión fue muy buena, no las dejamos apenas respirar». Dos goles de Claudia y Alba, que comparten el primer puesto de la tabla de anotadoras del grupo con 12 tantos, bastaron para guardar los puntos pese al gol de las canarias a cuatro minutos del final. «El ataque posicional también funcionó muy bien, el marcador fue corto por la gran actuación de su portera». Un viaje menos lúdico que el de dos semanas atrás a Menorca para medirse a un recién ascendido al que ganaron por 1-7. «Ahí yo tuve que pedir un tiempo muerto ganando porque veo relajación; no es que vayas de excursión, pero sí mirando la clasificación. Aquí no hizo falta, no tengo que meter más chicha. Sabemos que era un partido muy difícil ante un rival al que nunca habíamos ganado». Aprovecharon después para un paseo nocturno por la isla y poco más. «Estaban reventadas, el esfuerzo fue enorme. Dio tiempo a un paseo a la playa y a mí me dio tiempo a bañarme». Ya sin buscar el número tres.

Esa comunión es para Pérez una de las claves. «El grupo está muy compenetrado, estamos haciendo más convivencia que la temporada pasada. El entendimiento que hay en el campo lo hay fuera». La derrota, en Asturias, llegó en el único viaje que hicieron en el día. «Primó lo económico y fue un fallo. Influye en el rendimiento; bajas del autobús, juegas y las piernas no tienen nada que ver, te lo dicen ellas. Con un rival directo no te lo puedes permitir». Otro aspecto clave es la madurez y experiencia de la plantilla, pese a su juventud. «A nivel mental y de riqueza táctica. Llevan varias temporadas juntas. A eso unes que Alba y Sara, que están siendo determinantes, son ya una más. No tienen que entender el juego, forman parte de la dinámica». Y un pasado del que aprender. «Al final, la temporada pasada dejó una lección muy grande. Ese inicio de falta de motivación, de hambre, nos dejó fuera de disputar un 'play off'. Hemos hecho una pretemporada mejor y empezado mucho mejor».

Con todo, esos 21 puntos, solo sirven para ser segundas. «En cualquier otra liga igual seríamos líderes con cuatro de ventaja, casi seguro, pero sabemos que este grupo es así». Están empatadas con el Estrela, en un tren de cabeza con cinco equipos separados por tres puntos. «Se está abriendo esa brecha demasiado pronto». Pérez suma a la ecuación al Bembrive, sexto con 13, que ganaba 1-3 a Rodiles en un partido que el líder remontó en los últimos dos minutos. «Nos vamos a dejar menos puntos que en la temporada pasada, que de los 16 te podían ganar 14». Seis equipos para cuatro plazas de 'play off' que, unidos a los otros dos grupos, plantean una fase de ascenso con 12 contendientes para tres puestos en Primera. «Independientemente de los resultados, las veo con mucha ambición, con un peso dentro lo que ya es el grupo. Somos un equipo muy respetado. Si nos quieren ganar, tienen que hacer muy bien y que nosotros no estemos efectivos de cara a portería».

Una solidez que Pérez extrapola a ambos lados de la cancha. «Al principio nos decían que estamos encajando más goles que en otras temporadas, pero en estos cuatro partidos hemos encajado un gol. Con respecto al resto de equipos que están arriba, estamos en los mismos números». La diferencia es su sobresaliente ofensivo, el del equipo con mejor promedio de goles a nivel nacional, incluida la Primera División, el destino al que quieren llegar, el que rozaron hace no tanto en esa segunda planta de Gran Canaria.