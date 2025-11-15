El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las jugadoras del Segosala Naturpellet, tras su victoria en tierras canarias. El NOrte

Fútbol Sala

El Segosala más maduro firma su mejor inicio en Segunda

Las segovianas ajustan cuentas con el Telde, que las arrebató el ascenso en 2024, y alcanzan su máximo de puntos, 21, en sus cinco años en la categoría

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:51

El Segosala Naturpellet ha reaccionado al fiasco de no meterse el curso pasado en el 'play-off' de ascenso a Primera con el mejor arranque ... de sus cinco temporadas en Segunda División, con 21 puntos de los 24 en juego hasta la fecha, fruto de una derrota y siete victorias. La última, cosechada el sábado en Canarias, tuvo especial simbolismo, ante el Teldeportivo, el equipo que les arrebató en junio de 2024 el salto a la máxima categoría en una eliminatoria decidida precisamente en ese pabellón. La prueba de la madurez de un equipo al que no condicionó ni el pasado ni la humedad. Para su entrenador, Agustín Pérez, fueron solo «tres puntos de una cancha muy complicada», pero sus jugadoras soltaron lastre. «Lo celebraron muchísimo. Ostras, las hemos ganado. Los gritos, chocar, como cuando consigues un reto. Ahí sí que hubo esa parte de memoria».

