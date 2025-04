La Sego roza el récord de goles encajados

Luis Javier González Segovia Sábado, 26 de abril 2025, 08:11 Comenta Compartir

Todos los equipos tienen derecho a lo largo de una larga temporada de 38 jornadas a una tarde gris. Las goleadas no son un drama, ... es mejor perder un partido por siete goles que siete partidos por un gol. Pero la trayectoria de la Gimnástica Segoviana en Primera RFEF subraya que el 5-1 encajado en Andorra no es un hecho aislado. Fue el séptimo partido de lo que va de curso en el que el equipo de Ramsés Gil encaja cuatro goles o más, una realidad que les consolida, a su pesar, como el equipo que más encaja de la Primera RFEF, con 64 dianas. Un dato que lleva aparejado un average particular de -27, también el peor de la categoría, con mucho. Tan malos son los datos que va camino de convertirse en el más goleado en la breve historia de la división de bronce del fútbol español desde su nacimiento en 2022.

Andorra no fue la peor tarde de la Segoviana, que también encajó cinco goles en Tarragona y en Irún, un partido marcado por las expulsiones de Abel Pascual y Juan Silva en los primeros diez minutos. Hubo otros cuatro partidos en los que el equipo de Ramsés encajó cuatro goles. En Vigo (4-1) fue superado por un filial que generó un sinfín de ocasiones tras escapar de la agresiva presión azulgrana. En San Sebastián (4-1), la Real Sociedad B aprovechó la expulsión de Silva para romper el duelo en la segunda mitad. En Ponferrada (4-0), fue Abel quien vio la roja, penalti mediante, a la media hora. También llegaron cuatro goles en La Albuera ante Osasuna Promesas, en una de las peores actuaciones defensivas del año, castigada por un delantero, Sixtus, que estuvo intratable: 2-4. Más allá de los marcadores abultados, la dosis de goles encajados ha sido constante a lo largo del curso. Osasuna Promesas y Celta Fortuna marcaron tres goles de los de Ramsés, que encajaron dos en otros nueve partidos, una cifra que no fue letal en la primera vuelta porque también generaba un buen caudal de goles a favor. De esos nueve partidos, solo perdió tres: los dos ante el Arenteiro y el de Barkaldo. Empató ante Ponferradina, Tarazona y Barça Atlètic, por partida doble. Y ganó a Andorra y Cultural Leonesa. La nómina se completa con siete jornadas en las que ha encajado un gol y seis porterías a cero: dos ante el Lugo, Unionistas, Ourense, Sestao y Real Unión. Noticia relacionada La Segoviana estrena himno: 'De la Sego hasta morir' El average general ha ido cayendo porque tampoco se han mantenido los goles a favor (37), un balance de -27 que empeora el -20 del Amorebieta, colista con 52 tantos encajados, uno menos que el Osasuna Promesas (53), que maquilla sus datos con 42 a favor. El equipo que más encaja en el grupo II es el Marbella (51) y el peor average global lo tiene el Alcoyano (-18). Es decir, hay 40 equipos en Primera RFEF y la Sego ha encajado 11 goles más que el siguiente en la lista. Para encontrar precedentes parecidos hay que buscar en la breve historia de la Primera RFEF. Los equipos que más encajaron la pasada temporada fueron Atlético Baleares (59) y Sabadell (57). Más altos fueron los números del Talavera (63) en la campaña anterior, por los 54 del Bilbao Athletic en el grupo II, una tabla en la que perdió la categoría el Numancia pese a haber recibido solo 36. Los números más altos están en la temporada 2021-22, la primera desde la reestructuración. El Valladolid Promesas recibió 64, los mismos que lleva la Segoviana a cinco jornadas del final, y el Betis Promesas acabó con 69, el récord, y solo 21 puntos en su casillero. Si los de Ramsés mantienen su promedio de 1,9 tantos en contra por partido terminarían el curso con 74. Todos los equipos que finalizaron como los más goleados de su grupo perdieron la categoría con claridad, la situación en la que está ahora mismo el cuadro azulgrana, a seis puntos de la salvación. Una losa demasiado grande para quedarse entre los 82 mejores equipos de España. Su mejor tramo de la segunda vuelta, con tres victorias y dos empates, fue posible porque solo encajó tres tantos. Cuando no se meten goles, el único paliativo es no encajarlos.

