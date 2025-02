La Sego iguala las peores rachas del grupo

El club estudia fórmulas para poder seguir convocando a Rodrigo Ibañes

La Gimnástica Segoviana busca un encaje para seguir convocando al juvenil Rodrigo Ibañes y respetar la normativa de la Primera RFEF, que exige al club otorgar la ficha profesional —con un salario anual mínimo de 20.000 euros— si le convoca más de 12 veces o juega más de 10 partidos, una situación que se aplica a Ibañes, pues es juvenil, y no a otros dos sin ficha P como Héctor Oliva o Hugo Marcos, adscritos a un equipo B de la Provincial. Li Changyi es el tercer portero, pero tiene ficha P.

El club explica su ausencia de la convocatoria ante el Tarazona por problemas físicos, pero ya ha cubierto el cupo de convocatorias tras ser designado ante Ponferradina, Arenteiro —tanto en Galicia como Segovia —, Zamora, Osasuna Promesas, Sestao, Real Sociedad B, Andorra, Unionistas y Real Unión. En total diez partidos, más el duelo de Copa del Rey en Cáceres. No es una situación cómoda para él, pues no entiende que este escenario no estuviera sobre la mesa cuando empezó la temporada.

Será un problema añadido para Ramsés de cara a la visita el sábado al Barça Atlètic (17:30 horas) tras tirar el viernes de canteranos como Guille, Pichu y Miguel Pérez para cubrir convocatoria y usar solo tres cambios, una rareza para alguien que gasta habitualmente los cinco para mantener un ritmo alto durante los 90 minutos. Del banquillo salió Josh Farrell, que debutó tras un entrenamiento, mientras Marcel Céspedes se quedó inédito. Davo jugó ayer sus primeros minutos con el Ibiza, sin marcar, en un empate a dos ante el Villarreal B.