Satse pide la revisión de las plantillas ante la jubilación del 25% de los enfermeros en 5 años
Mercedes Gago insiste en que faltan 4.000 profesionales en la Comunidad para alcanzar la media europea
EL NORTE
Segovia
Viernes, 18 octubre 2019, 12:05

La secretaría general de Satse Castilla y León, Mercedes Gago, afirmó ayer que en los próximos cinco años se va jubilar entre un 20 y un 25% de la actual plantilla de Enfermería de la Comunidad. Actualmente, más del 55% tiene más de 55 años, por lo que reclamó abordar «ya» esta situación, que «no se puede esperar más» y seguir permitiendo que en Castilla y León haya enfermeras «con 62, 63, 64 o 65 años» haciendo noches. Gago resaltó que no están sacando las plazas suficientes, por lo que tanto en todos los hospitales como en las gerencias de Atención Primaria existe «déficit de profesionales», como vienen poniendo de manifiesto con su campaña de recogida de firmas. «A nivel europeo somos los últimos de la cola» y en España, la Comunidad está también peor. «Se necesitarían 4.000 enfermeras en Castilla y león para estar en la media de Europa, ni siquiera con los primeros países», dijo antes del inicio de la XIV Asamblea Autonómica del sindicato.

Gago insistió en que hace falta personal en todas las provincias y«lo tiene que poner la Junta ya», para que dentro de diez años, cuando «nos encontremos con una renovación total de las plantillas», no sea «todo de hoy para mañana» porque «eso es un caos». Gago reclamó que se haga una previsión para ir adaptando las plantillas a las necesidades reales «que tenemos ahora».También incidió en que no se puede mantener que haya sitios con una sola enfermera por las noches en planta, porque «si un paciente se pone malo, el resto queda desatendido», o que en Atención Primaria exista cada día un profesional, porque hay que cubrir los descanso por guardia. En definitiva, señaló, hay que «cuidar de nuestros profesionales» porque si no se hace «es el usuario el que se va a resentir y queremos una sanidad pública de calidad».

En su asamblea autonómica, Satse abordó también la mejora de la acción sindical, con las nuevas comunicaciones; la salud laboral; así como «nuevas formas de gestión» implantadas en otros servicios de salud y «queremos verlas y valorarlas» por si desde la Consejería de Sanidad «nos piden opinión».

Sin discriminación laboral

La agenda del Sindicato de Enfermería Satse Castilla y León en Segovia comenzó a primera hora de la mañana con una concentración en la puerta del Hospital para exigir a la Junta la vuelta efectiva y real ya de la jornada de 35 horas para las enfermeras y fisioterapeutas de la Comunidad. Estos profesionales fueron los mayores perjudicados por el incremento de la jornada laboral a los empleados públicos en 2012.

La responsable de Satse señaló que no debe haber «discriminación alguna» en función del sector en el que se trabaje, «como ha venido sucediendo, ya que al aplicarse la jornada estival de 35 horas se quedaron fuera los de Sanidad, que solo obtuvieron tres días libres, que solo podían disfrutar al final de año y en el primer trimestre de 2019». Gago recordó que los profesionales sanitarios del turno rotatorio fueron los más afectados con la jornada de 37,5 horas, ya que al acumular el incremento de jornada en jornadas completas perdieron entre 11 y 16 días de descanso anuales, lo que equivale «a no poder disfrutar de ningún día festivo a lo largo de año» y «una mayor dificultad para conciliar su vida familiar y laboral».