Sara Zarzuela, de 21 años, será la corregidora de las fiestas de Cuéllar Sara Zarzuela. / El Norte Su nombre fue el elegido en el sorteo público celebrado por primera vez para seleccionar a la persona que este año ostentará el cargo MÓNICA RICO Cuéllar Martes, 16 julio 2019, 19:15

La joven Sara Zarzuela Pura será la corregidora de las fiestas de Cuéllar 2019. Así lo determinó el azar en el sorteo público celebrado ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento, en el que participaron las jóvenes empadronadas en Cuéllar y nacidas en el año 1998 que así lo quisieron. Finalmente fueron cuatro las que se inscribieron en la iniciativa, de las 38 que podían optar al cargo, aunque en un primer momento se había informado de que eran 44.

Ante un salón de plenos con mucho público, entre el que se encontraban algunas de las amigas de Sara, tuvo lugar el sorteo, en el que estuvo presente el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, y las concejalas Montserrat Sanz, Maite Sánchez y Lucía Arranz. El regidor señaló que este año la elección de la persona que ocupa el cargo de corregidora se realiza por primera vez por sorteo, porque desde el equipo de gobierno se pensó que no tenía que ser ni el alcalde ni un concejal quien determinase quién ostentaba el cargo, «sino el azar entre las que quisieran». Seguidamente, tomó la palabra la concejala de Juventud, Lucía Arranz, que reiteró las palabras de su compañero y apuntó que se había escogido a las nacidas en el año 1998 porque se lleva varios años eligiendo para el cargo a jóvenes que cuenten o cumplan 21 años durante su mandato, una edad «que nos parecía apropiada y buena para disfrutar de ser la corregidora».

Arranz detalló que de todos los correos que se habían recibido, únicamente cuatro cumplían los requisitos, por lo que fueron los nombres de las cuatro jóvenes los que se depositaron en la urna. La concejala también apostilló que únicamente se desvelaría el nombre de la elegida, y no del resto de candidatas, preservando así su anonimato. También pidió como 'mano inocente' la de la persona más joven de la sala. Entre el público también se encontraban los concejales Nuria Fernández (Partido Popular) y David de las Heras (Ciudadanos), personas mayores y varios niños. Uno de ellos fue el encargado de extraer el papel con el nombre de la corregidora, Sara Zarzuela Pura.

Tras un aplauso y unos instantes de confusión, se conoció que Sara no estaba presente en el sorteo, puesto que se encuentra de vacaciones fuera de España. Sí estaban algunas de sus amigas, que rápidamente contactaron con ella para darle a conocer la noticia. Así lo confirmaba la propia joven, que, desde Turquía apuntaba estar muy ilusionada con la noticia. «Mis amigas estaban en el sorteo en Cuéllar, así que me he enterado nada más que ha salido mi nombre. Estoy todavía en shock», aseguraba apenas una hora después del sorteo.

Agenda

Sara Zarzuela tiene 21 años y estudia el tercer curso de Biotecnología y Farmacia en Madrid. Ahora está disfrutando de unas vacaciones con su familia, de las que regresará durante los primeros días de agosto. Para entonces contará ya con una agenda repleta de actividades en su papel de corregidora.

La primera de ellas será su presentación oficial, una cita que como cada año se enmarca dentro de la celebración del Festival Nacional de la Jota y en la que tiene lugar la presentación oficial no sólo de la corregidora, sino también de sus damas y las madrinas de las pandas y peñas de Cuéllar. Respecto a sus damas, Zarzuela afirmó que serán dos de sus amigas, aunque de momento no ha querido desvelar sus nombres.

La participación de Sara Zarzuela en los actos oficiales previos a las fiestas continuará con la celebración de la ronda a la corregidora. También se prevé que acuda, junto a sus damas, a la apertura de la Feria Medieval Mudéjar, y, el domingo 18 de agosto al concierto 'A por ellos' que tradicionalmente ofrece la Banda Municipal de Música de Cuéllar. Desde el Ayuntamiento, Arranz quiso agradecer su colaboración a las participantes, dar la enhorabuena a Sara Zarzuela, con quien se pondrán en contacto para organizar estas próximas citas y los actos en los que tendrá que participar durante las fiestas de Cuéllar, en cuya programación el equipo de gobierno se encuentra trabajando.

Respecto al método elegido para nombrar a la corregidora de este año, se mostró contenta y satisfecha «porque creo que incluso eligiendo 'a dedo' ponías en un compromiso a la persona, y ahora te aseguras de que quienes se han presentado al sorteo es porque les apetecía mucho vivir esta experiencia», añadiendo que seguramente el próximo año se continúe con el mismo método.