Santa María la Real de Nieva, Fuentidueña, Turégano y Cuéllar recibirán al Museg los días 20 y 27 de julio
EL NORTE Segovia Jueves, 11 julio 2019

Entre las citas veraniegas tradicionales en Segovia figura -desde el año pasado con el nombre cambiado, pero con el mismo espíritu de hace cerca de medio siglo- el Museg, Festival de Música de Segovia, que trae a algunos de los mejores intérpretes del mundo de todos los géneros y estilos musicales y permite al público segoviano disfrutar de un completo programa en el que también hay sitio, dentro de su Festival Joven, para las promesas emergentes.

En esta nueva edición, la Diputación vuelve a colaborar con el Museg y permitirá que la esencia del festival se deje escuchar también en algunos municipios de la provincia, «cumpliendo así con uno de los principales cometidos del Área de Cultura y Juventud: el de acercar las artes escénicas y la cultura en general a la población del medio rural, que a menudo encuentra más complicaciones para poder acceder a este tipo de eventos que se organizan de forma periódica en la capital», señala la institución provincial. Dentro del Museg han sido programadas cuatro actuaciones, que tendrán lugar en el claustro del Monasterio de Santa María la Real de Nieva y en el salón del Ayuntamiento de Fuentidueña el 20 de julio, y en los castillos de Turégano y Cuéllar, el 27 de julio.

En primer lugar, el guitarrista segoviano Unai Insausti, quien hace unos meses participaba en la primera edición del proyecto Jóvenes Intérpretes, promovido desde el Área de Cultura y Juventud, ofrecerá el sábado 20 de julio un repertorio en Fuentidueña en el que habrá cabida para la música española, italiana y latinoamericana. Una hora después y sobre el escenario preparado en el claustro del Monasterio de Santa María la Real de Nieva, las melodías de Amadeus Mozart, Leos Janácek y Cesar Frank sonarán dejándose deslizar por las teclas del piano de Patricia Arauzo y las cuerdas del violín de Alejandro Bustamante, quien ya impresionó al público segoviano hace tres años dentro de la 34 Semana de la Música Sacra de Segovia, cuando interpretó una serie de obras de diferentes compositores, incluida la pieza compuesta por su padre, Miguel Bustamante, 'Canto al Cristo de los Gascones'; escrita en homenaje a la ciudad y a la propuesta teatral de Nao d'Amores.

Por otro lado, el sábado 27 de julio, la noche tendrá acento norteamericano tanto en Turégano como en Cuéllar. Y es que, a partir de las 22:00 horas, tendrán lugar los conciertos de The Soul Research Foundation & The Inevitables en la fortaleza de Turégano y de Youth Singers of Calgary en el castillo cuellarano. Mientras las primeras bandas presentarán un programa en el que se fusionarán distintos estilos como el funk, el soul, el swing, el blues y el pop con otros menos conocidos como el klezmer o el zydeco, en Cuéllar, los de Calgary ofrecerán un repertorio al que han titulado 'Come alive' y que incluye algunas de las canciones más tradicionales de los musicales norteamericanos.

En el patio de columnas

Por otro lado, la colaboración de la Diputación también incluye la cesión para la celebración de dos recitales en el Patio de Columnas del Palacio Provincial, acostumbrado ya a acoger los primeros pasos de algunos de los intérpretes más prometedores de la música española.

En esta ocasión, el patio de la institución provincial recibirá el miércoles 24 de julio a partir de las 21:00 horas al violonchelista Guillem Gràcia Soler, quien con 13 años fue merecedor, entre 162 músicos, del primer premio en Grado Profesional del XVII Certamen Internacional de Interpretación Intercentros Melómano, celebrado en diciembre de 2018. Rememorando parte de ese programa que le hizo ganar este reconocimiento hace unos meses, el joven, procedente del Conservatorio de Terrasa, interpretará obras de Bach y Casals.

Por último, el lunes 29 a las 21:00 horas, el Patio de Columnas acogerá la actuación del acordeonista serbio Dorde Vasiljevic, ganador del segundo premio del XXI Certamen Internacional de Interpretación Pedro Bote, al que se presentaron músicos procedentes de siete países. Todos estos conciertos, tanto los pertenecientes al programa del Museg en la provincia como los correspondientes al Festival Joven, tienen una entrada gratuita hasta completar aforo, a excepción del que se celebrará en Santa María la Real de Nieva, que tiene un precio de entrada de 3 euros. Estas localidades pueden adquirirse en el Centro de Recepción de Visitantes de Segovia y en su web o en el mismo lugar del concierto desde una hora antes.