Santa Cecilia premia en Segovia a la mejor cantera de pianistas Gael Chamorro en la categoría juvenil y Zihao Zou, en infantil, se alzan con los primeros galardones del concurso

El Norte Segovia Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:10 | Actualizado 22:47h. Comenta Compartir

La Fundación Don Juan de Borbón ha dado a conocer este domingo el palmarés de los ganadores de la vigesimonovena edición del Premio Infantil de Piano Santa Cecilia-Premio Hazen. El mejor, según ha fallado el jurado, en la categoría juvenil de promesas de entre 12 y 14 años ha sido Gael Chamorro Iglesias, que obtiene los 700 euros con los que está dotado el primer puesto, demás del diploma acreditativo, un bono para material didáctico, la oportunidad de ofrecer dos conciertos en el Festival Musical de Segovia -Museg- y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como el disfrute de una beca de Trinity College London.

El segundo premio, de 550 euros, ha recaído en el joven pianista Iván Pérez de la Campa. El tercero ha sido 'ex aequo' para Joan Esteban Sandoval Díaz y Avtandili Tchiokadze-Tigishvili.

En cuanto a la categoría infantil para los participantes de hasta once años de edad, el jurado ha decidido que el ganador de esta edición del Premio Santa Cecilia sea Zihao Zou. Este triunfo está reconocido con 550 euros, el diploma, un bono de material didáctico otorgado por Hazen y, al igual que en la modalidad juvenil, dos conciertos. El segundo lugar ha quedado otra promesa del piano en España, Yon Aguirre Janssen, que se lleva 400 euros. El tercer puesto ha sido para Elune Iricibar Segovia.

Ampliar Gael Chamorro se ha alzado con el primer premio en la categoría juvenil. A. Tanarro

Asimismo, ha habido otros premios especiales. En la categoría de mejor intérprete de música española, el galardonado ha sido Zihao Zou; mientras que el reconocimiento en el apartado de música contemporánea ha sido para Elune Iricibar Segovia.

El Concurso de Piano Santa Cecilia-Hazen busca impulsar la formación y el crecimiento artístico de las nuevas generaciones de pianistas. En esta convocatoria se han presentado veinticinco talentos -doce en la modalidad de infantil y trece en la de juvenil. La Fundación Juan de Borbón destaca esta participación por su número y su calidad, además de la expansión alcanzada por el certamen, con jóvenes llegados de diferentes puntos de España como Badajoz, Madrid, Alicante, Málaga, Toledo, Valencia, Vizcaya, Lugo, Barcelona y, por supuesto, Segovia. Tras la fase eliminatoria, nueve concursantes accedieron a la final, que se ha dirimido este domingo.