«¡Sandra, hermana, nosotras no te olvidamos!»

El Sindicato de Estudiantes de Castilla y León se ha movilizado este martes en distitntas ciudades, entre ellas Segovia. Más de un centenar de ... alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional han secundado la convocatoria de huelga y han participado en la manifestación organizada en recuerdo de Sandra Peña, la menor sevillana de 14 años que se suicidió hace dos semanas al ser víctima de un acoso contiuado en el colegio concertado de las Irlandesas de Loreto en el que estudiaba. Este trágico desenlace, que ha sacudido a la sociedad y ha reavivado el debate en torno al 'bullying' en las aulas, ha sacado a la calle a grupos de estudiantes que han expresado así su apoyo a la familia y amigos de la adolescente.

«¡Sandra, hermana, nosotras no olvidamos!» es una de las consignas que han coreado los asistentes a esta protesta durante el recorrido desde el Azoguejo, a los pies del Acueducto de Segovia, hasta la Plaza Mayor. En las soflamas proferidas por los jóvenes había rabia, indignación y reivindicación frente a una muerte «que se podía haber evitado», tal y como subrayan los representantes del Sindicato de Estudiantes. El acoso que padecía Sandra Peña «era concido por los responsables del centro, pero no motivó ninguna acción para impedirlo, sin que en ningún momento se activaran los protocolos que existen», critican los manifestantes.

Esta falta de respuesta a las peticiones de ayuda que hizo la familia coloca al colegio en la diana de los reproches de los jóvenes que han marchado por el casco histórico de Segovia. «¡Colegio culpable, sistema responsable!» ha sido otro de los gritos que han retumbado en la protesta, en la que también se han reclamado medidas para evitar que una víctima de cualquier tipo de acoso, y en particular el que se vive día a día en ámbito educativo, se asome siquiera al precipicio del suicidio.

«Es una lacra terrorífica; son muchos quienes conocemos a compañeros que han sido o son víctimas de 'bullying' a causa de su estética, de su peso, de su forma de hablar, del color de su piel o por su orientación e identidad sexual», alerta el Sindicato de Estudiantes. «Una opresión que no nos deja ser libres», apostilla el comunicado de la convocatoria de la huelga y concentración de este martes.

«¡Basta ya de acoso criminal!»; «¡hablar del suicidio ayuda a prevenirlo!», o «¡más educación, menos opresión!» son otras de las consignas que han lanzando los alumnos segovianos que se han sumado a la manifestación.