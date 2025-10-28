El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cabecera de la manifestación estudiantil que este martes al mediodía la recorrido el centro de Segovia. C. B. E.

«¡Sandra, hermana, nosotras no te olvidamos!»

Más de cien estudiantes marchan por el centro de Segovia contra el acoso en las aulas y en memoria de la menor que se suicidó en Sevilla

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 28 de octubre 2025, 14:06

El Sindicato de Estudiantes de Castilla y León se ha movilizado este martes en distitntas ciudades, entre ellas Segovia. Más de un centenar de ... alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional han secundado la convocatoria de huelga y han participado en la manifestación organizada en recuerdo de Sandra Peña, la menor sevillana de 14 años que se suicidió hace dos semanas al ser víctima de un acoso contiuado en el colegio concertado de las Irlandesas de Loreto en el que estudiaba. Este trágico desenlace, que ha sacudido a la sociedad y ha reavivado el debate en torno al 'bullying' en las aulas, ha sacado a la calle a grupos de estudiantes que han expresado así su apoyo a la familia y amigos de la adolescente.

