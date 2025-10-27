Sanchonuño ya busca compradores para adjudicar 20 viviendas públicas

El municipio segoviano de Sanchonuño avanza en su apuesta por sumar población. Con este objetivo, no ha querido perder un segundo en el proceso de ... búsqueda de las familias que ocuparán en los próximos meses la promoción de 20 viviendas unifamiliares de protección pública que actualmente se ejecuta en una zona de urbanizaciones al sureste de la localidad. Los interesados que reúnan las condiciones exigidas y quieran optar por alguno de estos inmuebles, cuyo precio de adjudicación se ha establecido en menos de 150.000 euros, deben presentar su solicitud antes del 7 del próximo mes de noviembre.

La escasez de vivienda es uno de los problemas que más preocupan a los consistorios repartidos por el medio rural. Todos ellos se afanan en combatir la amenaza de la despoblación por medio de la fijación de nuevos habitantes, una aspiración que no siempre se cumple por la existencia de diversos obstáculos, como es la existencia de un mercado residencial muy ajustado en buena parte de la provincia de Segovia.

Para resolver este inconveniente, la Junta de Castilla y León ha promovido estos años la construcción de 184 viviendas públicas, de las cuales 20 se localizan en Sanchonuño. Las obras, que cuentan con un presupuesto superior a los 2,7 millones de euros, fueron adjudicadas a la empresa Media Caña a finales del año pasado. Si bien es cierto que el plazo previsto para la inauguración de los hogares se eleva a casi dos años, el Ayuntamiento ya ha dado los primeros pasos para proceder a la venta de los chalés adosados, que están ubicados en dos parcelas de las calles Calvo Sotelo y Cega.

Los dos conjuntos residenciales se distribuyen en ocho y doce inmuebles. Están formados por la repetición de «una pequeña vivienda unifamiliar de tres dormitorios», recoge el pliego del proyecto. Tendrán dos alturas, de modo que la planta baja, que estará elevada tres escalones de la vía pública, será la zona de día. En concreto, albergará la cocina, un dormitorio, salón, patio trasero con porche y un garaje con espacio para guardar un vehículo. La planta primera contará con dos dormitorios y un baño completo.

El empadronamiento en el municipio no será obligatorio para optar a las viviendas pero sí sumará puntos en la solicitud

Los chalés se parean simétricamente y la superficie útil de las viviendas va desde los 89,8 hasta los 90 metros cuadrados, a lo que hay que sumar los garajes de 17,3 metros, que tendrá instalada una estación de recarga eléctrica. El sistema de climatización será por aerotermia. Dependiendo del tamaño del inmueble, el precio máximo de adjudicación varía entre los 148.144 hasta los 148.380 euros. Son cifras que se sitúan muy por debajo de los valores de mercado.

Las bases de la convocatoria para la adjudicación de las viviendas unifamiliares fueron aprobadas en pleno el pasado 29 de septiembre. Tan solo unos días después, se publicaron en los boletines oficiales de Segovia y Castilla y León. El principal requisito que tienen que cumplir los interesados es destinar cada uno de los inmuebles a domicilio habitual y permanente.La duración del régimen legal de protección será de quince años y los miembros de la unidad de convivencia tendrán que instalarse en las viviendas en un plazo de tres meses desde la escrituración.

Otras de las condiciones obligatorias que deben tener en cuenta los potenciales compradores es que tienen que estar inscritos en el registro público de demandantes de vivienda, tener unos ingresos familiares que no excedan cinco veces el IPREM, no ser titulares de otras propiedades y acreditar documentalmente su necesidad de obtener una casa.

Diferentes criterios

Si bien es cierto que el empadronamiento en Sanchonuño no es un requisito obligatorio, sí que supondrá añadir puntos a la solicitud, pues la adjudicación de las viviendas se llevará a cabo por concurrencia competitiva. En este sentido, tendrán mayor calificación aquellas familias jóvenes con hijos que vivan desde hace varios años en el municipio y trabajen en la comarca más próxima.En la primera de las fases del proceso, un total de 15 viviendas se reservarán a matrimonios o núcleos monoparentales con hijos; tres chalés se destinarán a parejas sin descendencia y, en última instancia, dos casas estarán dirigidas a personas con otro tipo de circunstancias.

Ampliar Recreación de chalés pertenecientes a la promoción de Sanchonuño. El Norte

La iniciativa residencial de Sanchonuño no será la único que se desarrollará en la provincia en los próximos meses, ya que a día de hoy también están en marcha otra promoción en Carbonero el Mayor. En este caso, el proyecto hace referencia a once casas situadas en la calle Dulzaineros, que contarán del mismo modo con dos alturas y una superficie útil de 90 metros cuadrados.

Muchos otros pueblos también han manifestado la necesidad de poner en marcha actuaciones que permitan ampliar el mercado residencial en sus términos. En este sentido, la Administración regional anunció esta semana que se estudia la construcción de nuevas promociones en Bernuy de Porreros, Boceguillas, Cantalejo, Cantimpalos, Navas de San Antonio y Riaza. A esto se suma el Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) de Las Lastras, que contempla 260 viviendas adicionales en la capital segoviana, lo que eleva la oferta provincial por encima de las 440 unidades.