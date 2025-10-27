El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado actual de las obras de ejecución de 20 viviendas públicas en el municipio segoviano. Mónica Rico

Sanchonuño ya busca compradores para adjudicar 20 viviendas públicas

El Ayuntamiento ha aprobado las bases para proceder a la venta de los chalés de protección oficial por menos de 150.000 euros cada uno

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:51

El municipio segoviano de Sanchonuño avanza en su apuesta por sumar población. Con este objetivo, no ha querido perder un segundo en el proceso de ... búsqueda de las familias que ocuparán en los próximos meses la promoción de 20 viviendas unifamiliares de protección pública que actualmente se ejecuta en una zona de urbanizaciones al sureste de la localidad. Los interesados que reúnan las condiciones exigidas y quieran optar por alguno de estos inmuebles, cuyo precio de adjudicación se ha establecido en menos de 150.000 euros, deben presentar su solicitud antes del 7 del próximo mes de noviembre.

