Instalación del pino navideño en la plaza de San Lorenzo, este sábado. Antonio Tanarro

San Lorenzo anuncia la Navidad en el barrio con la plantación del tradicional pino

La Asociación de Vecinos La Parrilla promueve este ritual que junta a vecinos e invitados en la plaza del popular barrio de Segovia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:27

Se hizo de rogar, pero ya está erguido y alzándose al cielo de Segovia. Lo esperaban a la una de la tarde, pero ha ... sido más tarde cuando el camión que lo portaba en su remolque llegaba a la plaza de San Lorenzo, donde vecinos e invitados lo aguardaban. Unos, arremangados preparados para colocarle como Dios manda, ante la iglesia parroquial; y otros pendientes de brindarle la bienvenida combatiendo el frío con un vermú reconfortante que se alargaba mientras se le esperaba. Es el pino navideño del que presume el barrio y que acogerá los buenos deseos para las fiestas que se aproximan. Su instalación se ha ido convirtiendo en una especie de liturgia, una tradición avivada por la Asociación La Parrilla para continuar con la creación de comunidad y convivencia.

