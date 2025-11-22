San Lorenzo anuncia la Navidad en el barrio con la plantación del tradicional pino La Asociación de Vecinos La Parrilla promueve este ritual que junta a vecinos e invitados en la plaza del popular barrio de Segovia

César Blanco Elipe Segovia Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:27 Comenta Compartir

Se hizo de rogar, pero ya está erguido y alzándose al cielo de Segovia. Lo esperaban a la una de la tarde, pero ha ... sido más tarde cuando el camión que lo portaba en su remolque llegaba a la plaza de San Lorenzo, donde vecinos e invitados lo aguardaban. Unos, arremangados preparados para colocarle como Dios manda, ante la iglesia parroquial; y otros pendientes de brindarle la bienvenida combatiendo el frío con un vermú reconfortante que se alargaba mientras se le esperaba. Es el pino navideño del que presume el barrio y que acogerá los buenos deseos para las fiestas que se aproximan. Su instalación se ha ido convirtiendo en una especie de liturgia, una tradición avivada por la Asociación La Parrilla para continuar con la creación de comunidad y convivencia.

Su levantamiento y la colocación de los adornos es el anuncio de las celebraciones, la presentación de la Navidad que embriagará a San Lorenzo y a todos los barrios de la capital. Ya asoma, al igual que lo hace en los arcos de luces que de momento cuelgan apagados o del belén que reina ya en la plaza Oriental, a los pies del Acueducto. El pino es otro de esos indicios cada vez más tempraneros que avanzan las fechas, a pesar de que el calendario aún tenga que voltear hojas y días. Noticias relacionadas Hoteles de Segovia ofrecerán descuentos para evitar el uso del coche tras comidas y cenas de Navidad El encendido de las luces de Navidad en Segovia ya tiene fecha El árbol navideño venía escoltado por la Policía Local. Necesitaba su acompañamiento para entrar en la ciudad, maniobrar por las calles hasta alcanzar la plaza que lo va a acoger hasta que pasen las celebraciones. El foso listo para encajar el tronco y ajustarlo bien mediante cuñas de madera. Luego fue ha sido la destreza a los mandos de la grúa que lo ha dejado de manera que ya haga de faro para alumbrar y congregar la Navidad en San Lorenzo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión