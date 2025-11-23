El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bloques de pisos en el barrio de San José. Óscar Costa

San José, Santa Eulalia y El Cristo concentran la demanda de vivienda en Segovia

Son los barrios de la ciudad donde más transacciones inmobiliarias de compraventa se han realizado en los últimos doce años

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:59

Los barrios de San José, Santa Eulalia y El Cristo del Mercado son las zonas de Segovia capital que han acaparado el interés de los ... inversores inmobiliarios, ya sean empresas o familias. Son los distritos donde más operaciones de compraventa se han realizado en los últimos doce años: más de 1.400. Están seguidos de San Lorenzo, San Marcos y el entorno del Alcázar, en el recinto amurallado, que protagonizan a su vez las transacciones más caras que han tenido lugar estos meses. Al contrario, el resto del casco histórico y El Salvador son los puntos de la ciudad que han lamentado menor número de intercambios en el mismo lapso temporal. Todo ello a pesar de que los precios del mercado residencial apuntan al alza.

