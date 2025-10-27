San Frutos concluye con música

Carlos Álvaro Segovia Lunes, 27 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Por mor del calendario laboral, Segovia ha vivido este lunes una peculiar fiesta de San Frutos sin celebraciones, que tuvieron lugar el sábado, coincidiendo con la onomástica. Sí hubo alguna que otra, que sirvió como broche a un fin de semana muy movido. El pascalles vermú, novedad en relación con el programa de otros años, ha contribuido a animar un poco la Plaza Mayor un día no laborable que los segovianos aprovecharon para realizar compras en grandes superficies comerciales de Madrid o Valladolid.

El concejal de Festejos, Gabriel Cobos, cree que han sido unas buenas fiestas de San Frutos. La lluvia obligó a suspender el sábado el concierto de la banda municipal y la interpretación del himno a Segovia y a entregar a cubierto las distinciones de la Cofradía del Paso de la Hoja, pero el éxito de otras actividades compensó el contratiempo. La noche del viernes 24 fue uno de los momentos álgidos, con el reparto de las Sopas del Santo, que reunió en la Plaza Mayor a miles de personas. La Asociación de Cocineros distribuyó más de 1.850 raciones de sopas de ajo entre los asistentes. El espectáculo lumínico en la Catedral y el monólogo sobre la vida de San Frutos reunieron a unos 3.500 visitantes.

La gran novedad del año ha sido el pasacalles vermú, que ha tenido lugar sábado y domingo, animado por la charanga Ali Oli, y lunes, a cargo de la charanga Jarra y Pedal. Pese a la lluvia del sábado, el vermú contó con una notable participación. Este lunes la afluencia fue menor. «Queríamos que el día contara con algo de animación», señala Cobos. Por la tarde, el barrio de San Frutos acogió el concierto del grupo Finister, organizado por la asociación de peñas del barrio. La actuación musical, que tuvo lugar en la carpa instalada para la ocasión, cerró la jornada con un toque musical que atrajo a los jóvenes. Las fiestas también han gozado en La Albuera de gran animación. Según Cobos, el programa de este año ha sido especialmente completo, con hinchables, paella popular, juegos tradicionales, verbenas y sesiones de discomóvil que han llenado la carpa todas las noches. «El del barrio es un programa variado que complementa bien las actividades del centro histórico, porque son propuestas diferentes», destacó el concejal.

El objetivo de las celebraciones, según Cobos, responde, por un lado, rendir homenaje al patrón y, por otro, retener a los segovianos en la ciudad durante estas fechas. «Queremos que disfruten de sus tradiciones». De ahí que se eche mano de actividades diversas, como talleres de botánica, juegos infantiles y actos culturales dirigidos a públicos de todas las edades. Aunque las fiestas de San Frutos no tienen un gran alcance fuera de Segovia, Cobos subraya la importancia de potenciar las tradiciones locales. «Son nuestras costumbres y debemos mantenerlas vivas». La lluvia, tan necesaria por otra parte, no ha logrado empañar el espíritu de la fiesta, y Segovia ha demostrado una vez más su devoción por su patrón, San Frutos.

