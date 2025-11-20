Samuel Alonso declara en el juzgado por la causa que investiga contratos del Ayuntamiento del Real Sitio

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso, ha acudido este miércoles a declarar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 ... de Segovia como investigado por las presuntas irregularidades en su etapa al frente del Consistorio granjeño. Las pesquisas, que comenzaron hace ya más de dos años, también investigan a su predecesor en el cargo, José Luis Vázquez, y a una funcionaria del Ayuntamiento.

La causa, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), investiga «una pluralidad de hechos que se habrían producido durante un dilatado período de tiempo». En concreto, durante los mandatos de Vázquez y Alonso en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

La declaración este miércoles de Samuel Alonso forma parte de una larga instrucción por parte del juzgado y que empezó en 2023. En mayo de aquel año, agentes de la Guardia Civil registraron el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y requisaron hasta cuatro cajas con expedientes.

Con el levantamiento del sumario la pasada primavera, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento granjeño señalaron el origen de las indagaciones judiciales en la adjudicación sin concurso público del servicio de mantenimiento de jardines de la localidad segoviana a la empresa Valoriza entre diciembre de 2017 y finales de 2021.

El regidor del Real Sitio, tras prestar declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia, insiste en su inocencia y subraya que se puso a disposición de los tribunales para aclarar todo lo sucedido en el Ayuntamiento del Real Sitio.

La de este miércoles no es la única cita con los tribunales de Samuel Alonso. El próximo mes de enero tendrá que declarar por supuesta malversación y prevaricación tras una denuncia del PP de La Granja y Valsaín por una liquidación que hizo el Ayuntamiento por el uso de la vía pública por 36 días de grabación de un anuncio publicitario de una marca de coches.