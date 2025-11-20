El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Samuel Alonso, durante una comparecencia en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Antonio Tanarro

Samuel Alonso declara en el juzgado por la causa que investiga contratos del Ayuntamiento del Real Sitio

El alcalde granjeño es, junto a José Luis Vázquez y una funcionaria, uno de los investigados por los tribunales

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:08

Comenta

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso, ha acudido este miércoles a declarar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 ... de Segovia como investigado por las presuntas irregularidades en su etapa al frente del Consistorio granjeño. Las pesquisas, que comenzaron hace ya más de dos años, también investigan a su predecesor en el cargo, José Luis Vázquez, y a una funcionaria del Ayuntamiento.

