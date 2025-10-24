El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
El entrenador de la Segoviana, durante un partido. Antonio Tanarro

El Salamanca no reabre a tiempo su Helmántico para la Segoviana

El club charro no logra la licencia para reabrir el estadio y utilizará el campo de sus pistas de atletismo anexas para el encuentro del domingo

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:57

Comenta

La Gimnástica Segoviana se ha convertido en víctima circunstancial de los problemas del Salamanca UDS para volver al Helmántico, el feudo clásico que el extinto ... Salamanca llevara a Primera División en los 90 y que perdió la temporada pasada la licencia por problemas de seguridad. Pese a su compromiso de reabrir la instalación a tiempo de disputar en ella el duelo que enfrentará el domingo a ambos equipos a las 12.00 horas, el club anunció ayer que no contaba con el visto bueno y que el duelo se jugaría en el campo de las pistas de atletismo anexas. Un fiasco que lleva a un escenario secundario un duelo con cartel principal entre dos equipos a priori destinados a pelear por ascender a Primera RFEF. Decepción para los visitantes y también para los socios locales, que se sentarán por cuarta vez este curso en un recinto no contemplado en las contraprestaciones de su abono.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  6. 6 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  7. 7

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  8. 8

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  9. 9 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  10. 10

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Salamanca no reabre a tiempo su Helmántico para la Segoviana

El Salamanca no reabre a tiempo su Helmántico para la Segoviana