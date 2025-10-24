El Salamanca no reabre a tiempo su Helmántico para la Segoviana

La Gimnástica Segoviana se ha convertido en víctima circunstancial de los problemas del Salamanca UDS para volver al Helmántico, el feudo clásico que el extinto ... Salamanca llevara a Primera División en los 90 y que perdió la temporada pasada la licencia por problemas de seguridad. Pese a su compromiso de reabrir la instalación a tiempo de disputar en ella el duelo que enfrentará el domingo a ambos equipos a las 12.00 horas, el club anunció ayer que no contaba con el visto bueno y que el duelo se jugaría en el campo de las pistas de atletismo anexas. Un fiasco que lleva a un escenario secundario un duelo con cartel principal entre dos equipos a priori destinados a pelear por ascender a Primera RFEF. Decepción para los visitantes y también para los socios locales, que se sentarán por cuarta vez este curso en un recinto no contemplado en las contraprestaciones de su abono.

La Junta de Castilla y León notificó el 7 de marzo a la propiedad mexicana, Manuel Lovato y Rafael Dueñas, que el Helmántico no había pasado la inspección sobre su instalación de baja tensión, un requisito imprescindible para mantener en vigor la licencia de actividad. El servicio territorial de Industria dio entonces diez días para subsanar los defectos y matizó que debía poner la instalación «fuera de servicio». El Salamanca admitió las anomalías, pero siguió usando el estadio hasta mayo, ante el Langreo, en el último partido de temporada. A partir de ahí, el Ayuntamiento de Villares de la Reina dio seis meses para unas reparaciones que el club aún no ha acreditado. Así las cosas, jugará su cuarto partido como local en el mismo campo que los tres anteriores y varios aficionados acudieron ayer a la Organización de Consumidores y Usuarios de la ciudad para reclamar.

«A mí me hubiera gustado juga en el Helmántico. Es un campo histórico para los que somos de esa generación, que hemos coleccionado los cromos de Stelea y de Pauleta», lamentó el técnico de la Segoviana, Iñaki Bea, que lo pisó como jugador. La semana, más allá de lo deportivo, del fuerte viento que condicionó el entrenamiento de ayer, está marcada por la muerte de la madre de Postigo, el portero de 19 años que debutó con triunfo ante el Ávila. «Agradecidos de tener un chico con esa madurez, la entereza con la que afronta las cosas, con la edad que tiene», apuntó el vasco, que tendrá que decidir si devuelve al once inicial a Carmona, baja la jornada anterior por problemas musculares, o mantiene a su recambio. «Tenemos que cuidar al chaval. Aquí tiene amigos para lo que necesite».

Lo cierto es que los problemas de alojamiento del Salamanca no se han traducido en resultados, pues ha ganado sus tres compromisos como local, todos ante recién ascendidos: Sarriana, Ourense y Astorga. Mientras, la Segoviana, con bajas, busca su primer triunfo a domicilio tras los empates de Valladolid y Luanco, más la derrota de Soria ante el Numancia. «Es el debe que tenemos en este inicio de temporada», reconoció Javi Borrego, el tercer capitán. «Conseguir los tres puntos, ser regular, es al final lo que te va a hacer estar arriba, poder disputar el 'play off' o quién sabe...» Volverá a jugar ante su gente, como hiciera en marzo ante Unionistas en Primera RFEF. «Con mucha ilusión de hacer buen partido en mi ciudad. Va a estar allí mi familia, mis amigos, mucho conocido».

Bea, ambicioso, pide tratar el partido como si se jugara a La Albuera. «Vamos a estar arropados porque la afición va a ir a Salamanca». El club confirmó ayer la viabilidad de su viaje organizado en autobús tras alcanzar la treintena de inscritos. Hasta que un abogado de consumo diga lo contrario, el precio de las entradas, diez euros en venta anticipada, se mantiene en las pistas.