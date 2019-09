La rotonda poco útil del polígono de Valverde del Majano Rotonda situada en el polígono de Valverde del Majano. / El Norte El mensaje de un tuitero segoviano en el que llama la atención de la glorieta se ha hecho viral en las redes sociales EL NORTE Segovia Sábado, 14 septiembre 2019, 12:08

«Cuando llegue a la rotonda, tome la primera salida». Este es el mensaje que el navegador de Google Maps indica a los conductores que llegan a una de las glorietas situadas en el polígono Nicomedes García, en el término municipal de Valverde del Majano (Segovia). Una información habitual en el navegador en cientos de miles de rotondas de toda España si no fuera porque en este caso concreto es totalmente innecesaria. El conductor que llega a esta glorieta tan solo tiene dos opciones: continuar recto o dar media vuelta.

La utilidad de la rotonda ha llamado la atención de un tuitero segoviano (@rorintv) y ha sido compartida por más de 1.100 usuarios de Twitter. Además, su mensaje se ha ganado el 'Me gusta' de otros 3.500 tuiteros. «¿Os he enseñado alguna vez la rotonda de un polígono de mi ciudad que tiene solo una entrada salida y una salida?», comienza el hilo el tuitero segoviano, que acompaña su mensaje con una captura de la vista satélite de la rotonda. «Y diréis, pero Rorin, esto está para hacer un cambio de sentido», añade en una previsión de posibles respuestas a su tuit. «Bueno, eso pensaba yo hasta que me he dado cuenta de que tiene la rotonda del intercambiador de la nacional (de la CL-605 y de la SG-V-3122) a menos de 50 metros», concluye el usuario.

Su pensamiento se ha hecho viral y ha generado la respuesta de otros usuarios de la red social que han publicado casos similares. El propio Rorin, en su hilo, añade además que a escasos metros de la famosa glorieta se encuentra la calle San Bartolomé, también conocida como 'El atajo del cuñado'. Se trata de una carretera de apenas unos cientos de metros de longitud que discurre de forma paralela a la CL-605 y a una de las calles del polígono. «No te lleva a ningún lugar diferente que las calles del propio polígono y sin embargo es más larga», explica.

Otras dos

La ausencia de más salidas en la glorieta señalada por el tuitero segoviano se justifica en la falta de desarrollo urbanístico de esta zona del polígono. No obstante, existen otras dos rotondas a escasos metros que también cuentan solamente con una salida y una entrada. Se encuentran en la parte final del mismo, o en la entrada si se accede desde Segovia a través de la primera entrada de la CL-605. Situadas en la calle Abeto, que discurre de forma paralela a la línea de alta velocidad que une Madrid con Valladolid, la primera de las rotondas cuenta además con una escultura en recuerdo a Nicomedes García, el empresario que da nombre al polígono. Tan solo unos metros más adelante, una nueva rotonda vuelve a contar con una única entrada y una salida, aunque en su caso la rotonda sirve para realizar un giro de noventa grados que permite acceder al polígono.