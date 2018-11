Cs da por roto el acuerdo de presupuestos en el Ayuntamiento de Segovia María José García Orejana interviene en una rueda de prensa. / El Norte María José García Orejana asegura que la alcaldesa «no es mujer de palabra» y que la formación naranja «no se sentará más con ella» EL NORTE Segovia Miércoles, 21 noviembre 2018, 21:29

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, María José García Orejana, afirmó hoy que dan por terminado el acuerdo de presupuestos,que «rompe el propio PSOE» por no haber ejecutado, desde su firma en febrero, «ni el 35% de los asuntos de manera efectiva», cuando falta un mes para finalizar el año, lo que es un dato «indignante» para una ciudad con tantas necesidades y demuestra «la falta de voluntad» de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, informa Ical.

García Orejana dejó claro que la formación naranja no se va volver a sentar con Luquero porque el acuerdo, que ella «ha roto» no le vinculaba exclusivamente con Ciudadanos, sino «con todos los segovianos», que «han sido testigos de la fracasada gestión del PSOE». La portavoz municipal de Cs explicó que son «muchos los millones» que se han gastado «en asuntos improductivos» para Segovia, como el pago de sentencias, proyectos que no llegaron a ninguna parte, gastos sin ningún contenido real, y sobre todo, «sin conseguir beneficios sociales ni económicos» para la ciudad. La portavoz de la formación naranja añadió que el proyecto del PSOE se encuentra «en un punto de no retorno» y les ha demostrado que «está totalmente agotado» porque ven que hay ganas de trabajar, «sin presente y peor aún, sin futuro», por lo que, en su opinión, «estamos ante la falta de equipo de Gobierno» y «una alcaldesa que no es de fiar».

García Orejana afirmó que Ciudadanos ha sido, en todo momento, «responsable y dialogante», manteniendo el esfuerzo por llegar «a acuerdos y consensos por el bien de los segovianos», pero quiso remarcar que «Luquero no es mujer de palabra». Por último, señaló que la formación naranja sigue trabajando con la idea de «ilusionar a miles de segovianos», con «un proyecto reformista, moderno y que ofrezca oportunidades» porque son «la única opción para modernizar Segovia», poniendo fin al PSOE y «a 15 años de más de lo mismo en nuestra ciudad».