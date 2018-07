El romanticismo de las ondas Radioaficionados junto a sus aparatos en el lugar de reunión de la unión. / A. de Torre La Unión de Radioaficionados de Segovia mezcla su papel como vanguardia de las telecomunicaciones con el placer del artesano tecnológico LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 2 julio 2018, 13:56

José Luis García se presenta antes por su indicativo (EA1ERU) que por nombre y apellidos. Es su segundo pasaporte, un billete a otra dimensión. En una época sin móviles –denominación incorrecta, ya que deberíamos llamarlos teléfonos portátiles porque para ser móviles tendrían que ir integrados en un vehículo– los radioaficionados eran vanguardia. Así es como se topó una madrugada con un indicativo griego que hablaba español: «Le llamo y le digo: 'No me toques las narices que estás en Zamarramala'. Me dio sus datos y, efectivamente, estaba en Grecia. ¿Y cómo hablas tan bien el castellano?, le pregunto. 'En honor a vuestra reina, que es griega', me dice».

Es el placer de descubrir a un español que se marchó de niño a Corea del Sur y que busca practicar castellano. O buscar en el mapa un indicativo y descubrir la Polinesia. Pese a las infinitas posibilidades actuales, la Unión de Radioaficionados de Segovia mantiene su toque romántico y sus reuniones junto a la antigua estación de ferrocarril.

Los orígenes de la asociación se remontan a los años 50 y al fundador de Radio Segovia, Antonio Hernández Asiaín, uno de los creadores de la Unión de Radioaficionados Españoles; también hubo otros pioneros anónimos, como el sacerdote Pepe Chus. En Segovia hay unas 180 licencias, unas veinte de ellas activas, una cifra equiparable a la de provincias cercanas como Ávila.

Telegrafía

Su colección no tiene parangón; hay desde un emisor-receptor de un cuarto de vatio soldado en una caja de juanolas a manipuladores de telegrafía como una llave checoslovaca de la Segunda Guerra Mundial que estuvo en manos de un telegrafista militar.

La radio la inventó Marconi en la Gran Guerra, pero su uso se generalizó después y el aviador llevaba una de esas en el muslo para transmitir, lo que ellos llaman 'el Charlie-Whiskey'. El legado contemporáneo es inmenso; hasta el sonido de las emisoras de fútbol cuando hay un gol representa la palabra en telegrafía.

«Quienes investigaban eran los radioaficionados y las comerciales se beneficiaban de los avances», explica José Luis, empleado de la banca ya jubilado. Tuvieron el privilegio de ver el futuro antes que el resto; han experimentado en todos los órdenes, del manipulador de morse a las comunicaciones digitales. «Tuvimos una intranet mundial unos diez años antes de que llegara internet. Usábamos un protocolo, el AX25, que luego lo usó Telefónica para sus telecomunicaciones. Y el punto a punto que están usando para quitarse líneas fue utilizado antes por radioaficionados altruistas que se subían a dos montañas separadas por 25 kilómetros para que no hubiera obstáculos», comenta.

La utilidad era infinita: información meteorológica, rescates… «La FM se usaba como el teléfono de hoy en día. Llegamos a ser más de 56.000 radioaficionados en toda España –ahora están poco por encima de las 30.000– aunque fuese solo para informar que ibas para casa».

José Luis disfruta del taller de la radio, de encontrar un aparato roto del punto limpio y guardarlo reparado en el cajón. Como todos, empezó en la banda ciudadana abierta de 27 MHz –«entonces eras el del pincho en el coche»– y quiso más. Lleva 32 años con licencia, necesaria para operar en ondas superiores. Los criterios son parecidos y los exámenes versan sobre electrónica, electricidad o legislación. También se exige un certificado negativo de penales. Con el tiempo se eliminó otro requisito: saber código morse. Los radioaficionados están obligados a poner sus equipos a disposición del Estado ante una emergencia.

Ante terremotos

Esa labor altruista llevó a Francisco Javier Valle, auxiliar de reprografía en la Diputación, a convertirse en EA1MI. El código es la matrícula: E de España, A por ser la licencia máxima, 1 por el distrito de Castilla y León. «Antes, si había una catástrofe, los únicos que podíamos ayudar éramos nosotros. Se han montado estaciones tras terremotos o tsunamis para que, pongamos, japoneses o mexicanos puedan contactar con sus familias en el país».

Ante cualquier imprevisto, basta una batería de coche y un cable tirado entre árbol y árbol para recorrer el mundo entero. También manda la recompensa social. «Aquí prima pasar el rato y hacer amigos. Cuando vas de vacaciones, siempre quedas con alguien. Antes cuando contactábamos, decíamos, 'a ver si nos conocemos en vertical [en persona]'.

Hay dos máximas: si no te gusta la conversación, no estorbes. Y no se suele hablar de fútbol, política o religión. «Esto es para hacer amigos, no enemigos. Podemos ser muy distintos pero tenemos la misma ilusión de trabajar con las antenas y los equipos», apunta Miguel Ángel Moreno, EA1EW. Hay quien boicotea, hasta el punto de hacer algo terminantemente prohibido como poner música, pero el buen ambiente es la norma.

Organizan concursos durante el año en los que puntúan el número de contactos o la distancia; hacen comilonas para probar el último artilugio o simplemente hablar de lo que no se cuenta en las ondas. La mujer de este ingeniero jubilado es también radioaficionada, una excepción en un sector muy masculinizado. «Aquí es bienvenido cualquiera. Lo principal de un radioaficionado es saber escuchar y cuando sale una mujer van todos a hablar con ella para que te dé 88 [besitos en Morse] mientras los hombres nos despedimos con 73 [saludos]», sonríe.

Joseba Andoni Barrio, EA1BYA, es el presidente de la asociación segoviana y de la castellana y leonesa. Este electricista es un enamorado del morse desde que lo identificó en una radio de válvulas. Estudió mediante partes meteorológicos de las emisoras costeras en Bilbao y con 13 años ya hablaba con un compañero de clase del pueblo de al lado en la banda ciudadana.

Su amor por el código le ha permitido hasta silbar un mensaje por telegrafía. Vino a hacer la mili y se casó con una segoviana. «Yo he preguntado muchas veces a mi hija qué es eso de friki; 'pues tú eres friki', me dice. Y mira, una compañera de trabajo que dice que somos muy frikis está estudiando para hacerse radioaficionada». El coste de los aparatos es asequible: desde unos 50 euros hay 'walkies' para hablar con toda Europa. Para principiantes, recomiendan acudir al mercado de segunda mano, con equipos viejos y en muy buenas condiciones.

«Un barrio en condiciones

Una de las responsabilidades del presidente es poner su domicilio particular como sede de la asociación porque el grupo no tiene ni masa social ni ingresos para disponer de un local propio. Joseba vive en la calle Doctor Víctor Sanz y el grupo se reúne habitualmente en bar Gallego. Acuden al centro cultural de San José para dar alguna charla o taller; pero desearían una sede para dejar un legado formativo: talleres sobre morse o cómo fabricar antenas y estaciones. «Somos una asociación sin ánimo de lucro y todo es de nuestro bolsillo, nuestras cuotas no dan para un local pero por supuesto pagaríamos el gasto si alguna institución nos lo cediera», explica.

Como uno de los 'pollitos' que llegó a la zona en los 70, a José Luis le valen sus tres décadas como vecino de la Carretera Villacastín para ser un historiador del barrio. «Cuando llegamos era todo tierra y las aceras de Obispo Quesada eran tan pequeñas que no podías ir con el carrito de los niños porque se te atascaba. Entonces llegamos, éramos muchos porque casi todos los bloques desde Sor Cristina para abajo se hicieron al mismo tiempo, en dos o tres años», evoca. «Hubo mucha gente; pero la juventud que vinimos entonces somos todos viejos», agrega.

El centro neurálgico se ,localizaba en la estación de tren y el barrio se fue ampliando alrededor de ella. «Sigue más o menos igual; hemos perdido esa actividad de la estación; pero ahora los fines de semana no aparcas por todos los campeonatos que hay en el pabellón. Somos un barrio en condiciones», añade José Luis. Y apaga la emisora.