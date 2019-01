El PP reta a Luquero a llevar el presupuesto a la Comisión de Hacienda Raquel Fernández, durante un pleno del Ayuntamiento. / Antonio De Torre Raquel Fernández considera «una desfachatez y una irresponsabilidad» la actitud de la alcaldesa EL NORTE Segovia Sábado, 26 enero 2019, 13:13

Al Partido Popular en el Ayuntamiento le sigue pareciendo «una desfachatez y una irresponsabilidad y falta de compromiso con los ciudadanos» la actitud de la alcaldesa, Clara Luquero, en relación a los presupuestos . «Las declaraciones vertidas por la primera edil de la ciudad así lo corroboran», afirma el principal grupo de la oposición, que insta a Luquero «a que sea valiente y si de verdad están elaborados los presupuestos de 2019, como así afirmó , los lleve como asunto de urgencia a la Comisión de Hacienda del lunes, como tantas veces hacen con cualquier otro asunto, y si tienen que llegar a un acuerdo, que lo intenten y se lo trabajen».

La portavoz del grupo de la oposición, Raquel Fernández, no entiende «cómo una alcaldesa, con 12 concejales, se permite el lujo de decir que 'como no hay viso de que ningún grupo político facilite la aprobación, estamos trabajando con el plan B', cuando lo que tenía que haber hecho era haber trabajado para intentar elaborar unos buenos presupuestos para la ciudad, algo que no han sido capaces de hacer».

La alcaldesa, añade Fernández, «ha preferido optar por prorrogar el presupuesto de 2018 y acudir a un préstamo, con lo que ello supone de cara a la paralización de la ciudad, que enfrentarse al rechazo en bloque de la oposición, y a un titular negativo en los medios de comunicación en pleno año electoral. Realmente esto es lo que nos indica quien antepone sus intereses a los de la ciudad».

La portavoz popular insiste en que Clara Luquero «ha vuelto a hacer culpables a los grupos políticos de su incapacidad para gestionar Segovia y que sí realmente tiene listos los presupuestos, se los presente a los grupos políticos».