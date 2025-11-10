El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Vicente Cuesta, en el centro, durante la declaración del Jardín Botánico como espacio libre de humo. Antonio de Torre
La AECC, a favor de prohibir fumar en terrazas

«Las restricciones han tenido un efecto positivo, hay que seguir el camino»

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer apoya las prohibiciones en terrazas o conciertos, pero considera el borrador insuficiente

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:53

La Asociación Española Contra el Cáncer valora positivamente las conquistas que plantea el anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de ... diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, pero tilda el borrador como insuficiente. «La asociación aplaude que se hayan incluido medidas que se venían pidiendo», subraya su presidente en Segovia, Juan Vicente Cuesta, aludiendo a la inclusión de los vapeadores, la prohibición de fumar en eventos culturales como conciertos o la ampliación de las restricciones a espacios como las marquesinas de autobús, recintos deportivos al aire libre o las terrazas de los bares: «Las restricciones han tenido un efecto positivo, hay que seguir el camino. Es una lucha a largo plazo, la industria tabaquera siempre encuentra alternativas».

