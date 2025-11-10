La Asociación Española Contra el Cáncer valora positivamente las conquistas que plantea el anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de ... diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, pero tilda el borrador como insuficiente. «La asociación aplaude que se hayan incluido medidas que se venían pidiendo», subraya su presidente en Segovia, Juan Vicente Cuesta, aludiendo a la inclusión de los vapeadores, la prohibición de fumar en eventos culturales como conciertos o la ampliación de las restricciones a espacios como las marquesinas de autobús, recintos deportivos al aire libre o las terrazas de los bares: «Las restricciones han tenido un efecto positivo, hay que seguir el camino. Es una lucha a largo plazo, la industria tabaquera siempre encuentra alternativas».

Cuesta argumenta por qué es necesario quitar el humo de ciertos ámbitos. «La terraza es un espacio concentrado, más dado a que utilices el cigarro y puede haber niños pequeños. Si es una sustancia tóxica en un sitio de ocio, hay que evitarlo». Repasa el camino recorrido desde la prohibición en interiores y cree necesario continuar el proceso. «Ya hemos pasado por esto. Aun así, en los exteriores también se veía. La pandemia fue ya un paso y ahora se ha completado. La nicotina está presente en muchos tipos de cáncer, tenemos que eliminar espacios donde haya fumadores pasivos». Algo que también argumenta a efectos de sistema sanitario. «Ese fumador puede suponer una carga económica importante de cara a la sanidad público. No solo hay que preservar al entorno, sino al propio fumador».

Si las terrazas son un nudo gordiano del borrador, Cuesta va más allá y reivindica el cumplimiento global de la ley. «Tú vas hoy a un parque infantil, un sitio donde fumar está prohibido por ley, y te encuentras colillas. O en los alrededores de los hospitales». Admite que es «muy difícil», de ahí su apuesta por la concienciación. «Hemos puestos espacios libres de humo en espacios donde ya no debería de hacerse». Entre sus conquistas pedagógicas, la AECC de Segovia pone en valor estas señalizaciones. El primer punto fueron los jardines del Alcázar en la plaza de la Reina Victoria Eugenia. Siguió el Jardín Botánico para después, en La Lastrilla, sumar el entorno de sus instalaciones deportiva y en parque junto al río Ciguiñuela. El siguiente objetivo son las instalaciones deportivas alrededor del Pedro Delgado. «Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento, ahora hay que llevarlo a efecto con más razón». Todos los parques naturales de Castilla y León están ya señalizados como tal tras un convenio firmado con todos los presidentes provinciales de la AECC.

Una de las claves del borrador para Cuesta es no 'blanquear' a los vapeadores. «Tienen sustancias cancerígenas y los jóvenes tienden más a ellos». Porque el foco de la estrategia de la AECC de cara a 2040 es que los jóvenes de ese momento no hayan conocido el tabaco. El 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años, uno de cada dos entre 14 y 18 años (54,6%) ha probado cigarrillos electrónicos y los menores que consumen nuevos productos de nicotina tienen hasta el triple de probabilidades de consumir tabaco. El Observatorio del Cáncer de la Asociación concluye tras analizar el periodo entre 2020 y 2024 que un 10% de jóvenes entre 14 y 24 años fuma a diario y un 11% más de manera ocasional El tabaco es el producto que más cáncer provoca y mata a la mitad de quien lo consume.

La AECC trabaja con el Ayuntamiento para convertir el entorno del Pedro Delgado en un espacio libre de humo

La AECC revindica el empaquetado neutro como una medida que ha dado buenos resultados en países como Australia, Francia y Reino Unido, algo que la ministra de Sanidad, Mónica García, se comprometió a incorporar durante la tramitación parlamentaria. También apela a limitar los puntos de venta de los nuevos dispositivos. «En cualquier sitio puedes encontrarte vapeadores que denominan inocuos, pero que no lo son». Así como aumentar los impuestos al tabaco. «Probablemente en España tengamos ahora la carga impositiva más baja. Hay que hacer un análisis detallado porque no en todas las provincias se consume tabaco de la misma manera. O en los países europeos. En los sitios con mejor climatología, se pasará más tiempo en la calle y a lo mejor acusan más la medida de quitarlo de las terrazas». Por eso en España, defiende, es una lucha estratégica.