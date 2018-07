Las reservas garantizan los espectáculos de agua de las fuentes de La Granja Cientos de personas admiran una de las fuentes monumentales en pleno funcionamiento. / A. Tanarro Otros años con inviernos más secos, ya había advertencias de suspensiones para dar prioridad al suministro de la población CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Miércoles, 18 julio 2018, 19:59

Ya lo dice el refranero popular, 'no hay mal que por bien no venga'. El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, recurre a la tradición oral para felicitarse de las reservas de agua que este año, de momento, permiten al municipio librarse de la amenaza de las restricciones en el uso y consumo del agua. Patrimonio Nacional también es congratula de haber padecido un invierno y una primavera tan húmedas, con unos niveles de pluviometría muy altos en comparación con ejercicios precedentes. Sin embargo, aunque la meteorología ha sido benigna, los representantes de la institución optan por el camino de la cautela. «De momento, –matizan– el sobrante de agua está bien». Los técnicos aprueban el escenario que han sembrado las condiciones meteorológicas, por lo que los espectáculos de agua de las fuentes monumentales del Palacio Real de La Granja están asegurados y sin la larga sombra amenazante de las suspensiones que se cernía, a estas alturas del calendario estival, en campañas precedentes marcadas por la sequía. «Dadas las circunstancias, otros meses de julio ya no corrían las fuentes», recuerdan los portavoces de Patrimonio Nacional.

Por el momento, insisten en el matiz, las reservas hídricas evaluadas por los responsables avalan que lo miércoles, sábados, domingos y festivos, los monumentales manantiales de los jardines del Palacio Real de La Granja corran para hacer las refrescantes delicias de las miles de personas que los visitan cada año para deleitarse con el juego travieso de los chorros. «Los arroyos fluyen ya ha habido deshielo», hacen hincapié los representantes del organismo protector del patrimonio de la Casa Real.

Otro matiz sobre el que llama la atención la institución subraya la existencia de un orden de prioridades por si al final escasean los recursos. Como también ha dejado claro el alcalde del Real Sitio, primero hay que asegurar el abastecimiento a la población. Y es que las fuentes monumentales tienen un fin eminentemente lúdico, «son ornamentales y están para divertirse».

Con el «sobrante» al que alude Patrimonio Nacional, las fuentes monumentales recuperarán visitantes con respecto al año pasado. Los datos de gestión revelaban un descenso que rozó el 11%, con una caída de 10.482 personas en la afluencia de espectadores que accedieron a los jardines del Palacio Real para admirar los reconocidos juegos de agua de las fuentes, que en 2017 recibieron 84.958 visitas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la pasada campaña la sequía originó que se suspendieran numerosas jornadas del programa tradicional de los espectáculos acuáticos.

Dos grupos alternativamente

Ese plan se va a llevar a cabo este año. Es decir, las fuentes correrán los miércoles, sábados, domingos y festivos. Hay dos grupos que se alternan en el funcionamiento. Uno, formado El Canastillo, Las Ranas, Los Baños de Diana y La Fama; el segundo lo componen La Carrera de Caballos, Las Ocho Calles, Las Ranas y La Fama. El horario es a las 17:30 horas, menos los domingos, que es a las 13 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

Luego, como subraya Patrimonio Nacional, están los días grandes en los que se ponen en funcionamiento todas las fuentes. Pasado ya San Fernando, restan el 25 de julio en honor a Santiago, y el 25 de agosto, en el que los manantiales corren por la festividad de San Luis, patrón delLa Granja. Además, desde el próximo sábado 21 y hasta al 18 de agosto podrá visitarse al precio de 2 euros en horario nocturno (a las 22:30 horas) Los Baños de Diana.

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso agradece a la severidad del invierno la «oportunidad de disponer de reservas de agua suficientes». En clave económica, que las fuentes monumentales estén a pleno rendimiento es «una gran noticia» para el municipio segoviano, ya que este acontecimiento «es el recurso turístico más importante que tenemos por ser único en el mundo», destaca José Luis Vázquez. Hasta ahora, el programa que cada año prepara Patrimonio Nacional para las fuentes del Palacio Real, que empieza el Jueves Santo, se ha podido desarrollar sin problemas.