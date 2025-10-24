El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El agente con el cordero en brazos. Policía Local

Rescatan un cordero extraviado junto al Hospital de Segovia

Agentes de la Policía Local están tratando de encontrar al dueño

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:45

Comenta

La Policía Local de Segovia ha informado sobre el hallazgo de un cordero extraviado en las inmediaciones del Hospital General. El animal, visiblemente desorientado, fue localizado en la mañana de este viernes. Las autoridades han iniciado gestiones para identificar a su propietario y garantizar que el cordero pueda reunirse con su madre lo antes posible.

Hace unos días, los agentes de la Policía Local reclamaban ayuda a los bomberos de Segovia para rescatar a un corzo que había quedado atrapado en la valla que separa la Cuesta de los Hoyos del Valle del Clamores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  6. 6

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  9. 9 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  10. 10 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Rescatan un cordero extraviado junto al Hospital de Segovia

Rescatan un cordero extraviado junto al Hospital de Segovia