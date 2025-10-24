Rescatan un cordero extraviado junto al Hospital de Segovia Agentes de la Policía Local están tratando de encontrar al dueño

El Norte Segovia Viernes, 24 de octubre 2025, 13:45

La Policía Local de Segovia ha informado sobre el hallazgo de un cordero extraviado en las inmediaciones del Hospital General. El animal, visiblemente desorientado, fue localizado en la mañana de este viernes. Las autoridades han iniciado gestiones para identificar a su propietario y garantizar que el cordero pueda reunirse con su madre lo antes posible.

Hace unos días, los agentes de la Policía Local reclamaban ayuda a los bomberos de Segovia para rescatar a un corzo que había quedado atrapado en la valla que separa la Cuesta de los Hoyos del Valle del Clamores.