El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vista general de Navas de Riofrío, Trescasas, Sotosalbos y La Lastrilla, los municipios más ricos de la provincia. El Norte
Segovia

La renta de los pueblos ricos supera en hasta 28.000 euros a la de los más humildes

Todos los municipios de la provincia, salvo seis excepciones, han ampliado su hacienda a lo largo de 2023

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:31

Comenta

El mapa provincial visibiliza grandes diferencias en lo que a riqueza se refiere. La mayoría de las familias segovianas han incrementado su hacienda con el ... paso de los años, pero hay algunas excepciones de pueblos que han visto mermar la fortuna de sus residentes con el paso del tiempo. La renta neta media de los hogares en Segovia se ha disparado un 7% tan solo un año, por lo que se sitúa en un promedio de 35.688 euros. Sin embargo, hay una importante brecha entre las diferentes localidades, ya que mientras el promedio de ingresos supera los la barrera de los 50.000 euros en Navas de Riofrío, apenas logra alcanzar los 24.800 en Juarros de Voltoya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  7. 7

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  8. 8

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La renta de los pueblos ricos supera en hasta 28.000 euros a la de los más humildes

La renta de los pueblos ricos supera en hasta 28.000 euros a la de los más humildes