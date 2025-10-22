La renta de los pueblos ricos supera en hasta 28.000 euros a la de los más humildes

El mapa provincial visibiliza grandes diferencias en lo que a riqueza se refiere. La mayoría de las familias segovianas han incrementado su hacienda con el ... paso de los años, pero hay algunas excepciones de pueblos que han visto mermar la fortuna de sus residentes con el paso del tiempo. La renta neta media de los hogares en Segovia se ha disparado un 7% tan solo un año, por lo que se sitúa en un promedio de 35.688 euros. Sin embargo, hay una importante brecha entre las diferentes localidades, ya que mientras el promedio de ingresos supera los la barrera de los 50.000 euros en Navas de Riofrío, apenas logra alcanzar los 24.800 en Juarros de Voltoya.

Todos los municipios segovianos -salvo seis excepciones- han visto aumentar sus rendimientos económicos en 2023, último ejercicio del que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las rentas. La recién actualización del atlas de riqueza, que tiene su base en los datos de la Agencia Tributaria, permite conocer los ingresos netos que perciben las familias residentes en la provincia, ya sea por la percepción de salario, pensiones, prestaciones de desempleo o subvenciones. Así, confirma que Segovia mantiene su tendencia ascendente año tras año.

Las fluctuaciones respecto a 2022 son destacadas, lo que ha hecho que algunos pueblos hayan intercambiado posiciones en el ranking de los más ricos y pobres. Navas de Riofrío mantiene el liderazgo, pues la suma de las rentas netas de sus más de 400 vecinos arroja un promedio de 53.027 euros. Es un repunte del 10%, ya que en el ejercicio anterior anotó 48.200 euros. La mayor parte de los ingresos se corresponden con nóminas de trabajadores, aunque las pensiones adquieren gran protagonismo. Esto se debe suponen un cuarto de las retribuciones totales del municipio y son también las más elevadas de la provincia.

El segundo puesto vuelve a recaer en Trescasas, con 49.643 euros de renta neta media percibidos por sus hogares; y está seguido nuevamente por Sotosalbos, con 49.173. En la pugna por el cuarto lugar ha resultado victoriosa en esta ocasión La Lastrilla. El incremento de los ingresos de sus familias es del 7,6%, pero ha conseguido alcanzar los 42.790 euros, por lo que adelanta a Collado Hermoso, que desciende hasta el sexto lugar del ranking, con 41.980 euros. Está precedido por Fresneda de Cuéllar, que aparece por primera vez en el 'top diez' de los más ricos al experimentar una subida del 16% de sus retribuciones, hasta los 42.773 euros.

Palazuelos de Eresma, que gana una ligera ventaja; Ortigosa del Monte, que mejora resultados; además de San Cristóbal de Segovia, Martín Muñoz de la Dehesa y Escobar de Polendos, que se mantienen, son los municipios que consiguieron superar el umbral de los 40.000 euros de renta neta media en 2023, cuando en el periodo anterior tan solo tres localidades consiguieron lograr este hito.

Avances

El resto de los pueblos de Segovia presentan unas cifras inferiores, aunque algunos de ellos llaman la atención por los avances registrados. Por ejemplo, Laguna de Contreras atesora ahora una fortuna un 25% superior respecto a 2022, al haber pasado de los 22.500 a 28.200 euros de acuerdo con el análisis del instituto estadístico. Es un hecho que puede deberse a la entrada al mercado laboral de alguno de sus 115 habitantes, pero sobre todo al empadronamiento de nuevos pensionistas -las prestaciones suponen el 37% de los ingresos- o a las percepciones obtenidas por otro tipo de rendimientos económicos.

Una situación parecida reflejan Adrados y San Martín y Mudrián, al haber disfrutado a su vez de aumentos superiores al 20% en la renta media, según corrobora la estadística de la Agencia Tributaria. En términos absolutos, son los hogares de Sotosalbos los que han notado mayores diferencias, pues su renta neta media actual rebasa en 7.700 euros a la que fue apuntada en 2022.

Si bien es cierto que no es un hecho habitual, la misma comparativa no concluye con resultados positivos en relación a la fortuna que atesoran otros pueblos. La pérdida del trabajo, la mudanza de vecinos a otros lugares o el fallecimiento de alguno de sus residentes ha provocado la merma de la riqueza en 2023 de seis municipios segovianos, que retroceden en el ranking. Se trata de Labajos, que ha lamentado una caída del 6%, lo que ha supuesto su descenso por debajo de los 30.000 euros ingresos por hogar; así como Martín Miguel, que en la anterior clasificación ocupaba la quinta posición de los más ricos; Urueñas, Torre Val de San Pedro, Los Huertos o Nieva.

Desigualdad

Son regresiones que se traducen en la pérdida anual de un promedio que va desde los 350 hasta los 1.800 euros entre las familias. Esto ha conllevado a su vez que pueblos como Torre Val de San Pedro vuelvan a estar entre los primeros puestos del listado de los municipios con unos ingresos más bajos. A la cabeza de la clasificación de las localidades más humildes se encuentra Juarros de Voltoya, al menos por segundo año consecutivo, pues ni siquiera es capaz de contabilizar 25.000 euros de renta neta media por hogar. En parte, es un aspecto que puede estar relacionado con que hay tantas aportaciones de pensionistas como de trabajadores (alrededor del 36%), y más del 7% de sus casi 200 empadronados cobran algún tipo de prestación por desempleo o incapacidad, además de ayudas, de acuerdo con el INE.

La realidad de Villeguillo no es muy diferente, pues el promedio de ingresos de las familias es de 25.751; y está seguido por Martín Muñoz de las Posadas o Lastras de Cuéllar, que rondan los 26.000 euros; a los que se suman Santo Tomé del Puerto, Cuevas de Provanco, Torre Val de San Pedro, Adrados, Aldeanueva del Codonal y Cozuelos de Fuentidueña, que se mueven en el rango de los 26.000. Salvo uno de ellos, todos han experimentado un repunte del volumen de retribuciones en el último periodo de estudio, por lo que en próximas actualizaciones la ubicación de cada municipio segoviano en la clasificación puede variar.

La brecha entre el pueblo más rico -Navas de Riofrío- y el más humilde -Juarros de Voltoya- de Segovia, que guarda amplias distancias con los más pobres del territorio nacional, se eleva a 28.000 euros. No obstante, ninguno de ellos visibilizan unos elevados índices de desigualdad entre sus habitantes, que son elaborados a partir del coeficiente de Gini. Duruelo es la localidad donde las cuentas de las familias más adineradas se alejan en mayor medida de las que ostentan los residentes más humildes, y está seguido de Barbolla, Maderuelo, Fresneda de Cuéllar, Rapariegos e Ituero y Lama.