La renovación de la caldera de la Casa de la Moneda costará más de 100.000 euros

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado iniciar el expediente de contratación para la renovación del sistema de calefacción de ... la Casa de la Moneda, proyecto que cuenta con un presupuesto de 109.000 euros. Según explicó el alcalde de la ciudad, José Mazarías, la renovación del sistema es necesaria tras la última de las averías de la única caldera existente en el histórico edificio.

Además de no ser rentable su reparación, el regidor indicó que el cambio en el sistema permitirá mejorar la eficiencia energética de la Casa de la Moneda. «Había una sola caldera y de una potencia excesiva. Entraba todo de golpe o no entraba. No se podía seccionar», comentó José Mazarías sobre el sistema que ha funcionado hasta la actualidad.

Con la renovación que saldrá en los próximos días a licitación, se prevé la instalación de cuatro nuevas calderas de gas que entrarán en funcionamiento «en cascada» en función de la demanda de energía que se requiera en cada momento. Es decir, podrán funcionar al mismo tiempo una, dos, tres o las cuatro calderas.

Además, el proyecto también incluye la instalación de un sistema de aerotermia para el agua caliente sanitaria. «Va a suponer un ahorro importante», subrayó Mazarías.