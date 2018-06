Los regantes del Carracillo alertan de la fuga de empresas si no prospera la recarga del acuífero El presidente de la comunidad de regantes, Enrique Herranz. / M. Rico Enrique Herranz asegura que «los problemas de producción» obligarían, a medio plazo, a deslocalizar naves e infraestructuras MÓNICA RICO Segovia Martes, 26 junio 2018, 10:15

El presidente de la Comunidad de Regantes El Carracillo, Enrique Herranz, alerta de que, a medio plazo, se producirá una fuga de empresas hortofrutícolas de la comarca si no se lleva a cabo el proyecto de recarga del acuífero. Herranz asegura que hay empresas que se plantear el traslado a otros puntos de Segovia o a provincias limítrofes, debido a los problemas de producción que surgirían en la zona.

Herranz insiste en que no sería una medida inmediata, pero que las empresas tendrían que abandonar la zona «poco a poco» porque «si no sembramos aquí, vamos a sembrar en otro sitio». En el caso concreto de su empresa, Viveros Campiñas, en la actualidad la mitad de su explotación se encuentra fuera del Carracillo, y «si no tuvieran posibilidad de producir», se plantearía aumentar este porcentaje.

«La empresa se organiza de tal manera que tiene que producir y no puede decir, no voy a sembrar el próximo año», aseveró. Si en la zona del Carracillo se mantiene «por lo menos lo que tenemos hasta ahora», la continuidad estaría asegurada, pero «si al final produces muchos menos, las empresas tendrán que deslocalizar las naves y las infraestructuras que tienen», reiteró.

Herranz también hizo hincapié en que sus solicitudes se realizan siempre bajo la premisa de un uso sostenible del agua y bajo la defensa de la planificación de siembras ajustadas y con la concesión de aguas que se les otorgue. «Nosotros queremos cumplir todo al milímetro», aseguró, al tiempo que lamentó que exista «una corriente que trata de transmitir a la opinión pública y a los agricultores pequeños que la idea parte de algunas personas o empresas para beneficio propio». Según afirma, «se está hablando de que las empresas grandes quieren aprovecharse de la recarga y que van a perjudicar a los agricultores pequeños», algo que desmiente con rotundidad. Es más, dice que los pequeños agricultores son los que más van a ganar con el proyecto. «Un agricultor que trabaja solo o con su familia no va a emigrar, pero sí tendrá asegurada su continuidad con sus cultivos», afirmó. «Lo único que se está haciendo es trabajar, crear vida y crear empleo», recalca.

La Comunidad de Regantes insiste en que el proyecto es positivo, «en primer lugar para los pueblos, que continuarán llenos de vida, y no solo los de la comarca del Carracillo, sino también los de su entorno, pues muchos de los trabajadores residen en otros puntos de la zona». Herranz sostiene que «si queremos defender el medio rural y que la gente viva en él, tenemos que intentar defender este tipo de iniciativas y proyectos, siempre con el respeto absoluto al uso sostenible del agua, a la legislación y a todo lo que nos marquen».

La tercera fase del proyecto de mejora del regadío se encuentra en la fase del estudio de las alegaciones presentadas. Los regantes confían en que a lo largo de este verano pueda conocerse la resolución y esperan que con ello desaparezca «la alarma». Enrique Herranz confía en que el proyecto «pueda garantizar el sostenimiento de la tendencia de progreso que ha conseguido que en los últimos veinte años se hayan afianzado más de 3.000 empleos en la comarca».