Uno de los subsaharianos solicitantes de asilo come sandía en un banco de San Roque junto a unas maletas y bolsas. Antonio Tanarro

Los refugiados que dormían frente a la Comisaría de Segovia dejan la calle tras meses de espera

La subdelegada del Gobierno en Segovia subraya que la red creada para solucionar el problema «abre un camino» para que no vuelva a pasar

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:38

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, da por finalizado el asentamiento al aire libre de migrantes procedentes del continente africano que aguardaban regularizar ... su situación. Tenían instalado su centro de operaciones a la intemperie en los Jardinillos de San Roque, frente a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional; aunque en su deambular por la ciudad cargados de bultos también han estado durmiendo en los soportales de la Oficina de Turismo de Santa Columba, en pleno Azoguejo, a los pies prácticamente del Acueducto. Era su forma de hacerse ver, de enseñar a los ciudadanos su conflicto y de ejercer presión para que la burocracia acelerara los ritmos de tramitación de sus solicitudes de asilo.

