El reducto del vinilo frente a la música por streaming Segovia cuenta con dos tiendas de discos que permanecen abiertas desde hace más de 40 años. A día de hoy, la clientela proviene de la venta por Internet y de los coleccionistas

Manuel Antonio Pacheco Barrio Segovia Lunes, 27 de octubre 2025, 07:13 Comenta Compartir

Aunque muchos daban por amortizado el vinilo y los cedés, desde hace unos diez años volvió el interés de un segmento de la población por los tradicionales discos, sin llegar al auge de décadas pasadas, pero viviendo una cierta época dorada cuando casi nadie apostaba por ello. El panorama de tiendas ha cambiado mucho en los últimos tiempos. La venta por Internet ha obligado a bajar la persiana a muchos negocios y a abrir a otros nuevos, algunos de los cuales apenas duran unos meses cara al público. Aunque esta situación afecta a muy diversos sectores, las tiendas de discos han sufrido notablemente durante los últimos 25 años, en un primer momento por el auge de la piratería y la venta de cedés en las calles, y desde finales de la primera década del siglo, padecen el auge de la escucha de música en streaming a través de las plataformas 'on-line'.

Esto ha provocado el cierre de muchas tiendas que vendían vinilos, casetes, CDs y DVDs, pero como en el cómic de la irreductible aldea gala de Astérix y Obélix, en Segovia dos establecimientos mantienen abiertas sus puertas al público desde los míticos años 80. Pedro Rueda abrió su tienda de discos, aunque no era lo que inicialmente tenía pensado para su vida: «No pensaba que fuera a durar cuarenta años pero aquí estoy».

Ampliar Pedro Rueda, junto a la tocadiscos antiguo en la tienda Nocturno de Segovia. Óscar Costa

Corría el año 1985 y fijó este establecimiento en la calle Santo Tomás de Segovia, donde permanece en la actualidad tras cuatro décadas cara al público con el sabor añejo de los ochenta como seña de identidad para que cuando el público traspase la puerta se sintiera como en una tienda que mantiene los detalles y la esencia de aquel periodo.

Ese año, en el que los Hombres G sacaban su primer LP como se denominaba entonces, el formato CD todavía no había llegado a España. Rueda recuerda que «los primeros nueve años fueron de venta masiva; pero desde 1994 empezó a decaer bastante la venta de material discográfico». La piratería hizo más daño que las descargas de una incipiente Internet y la gente prefería comprar los cedés baratos que vendían por las calles, aunque fueran ilegales y tuvieran muy poca calidad.

«No pensaba que fuera a durar cuarenta años pero aquí estoy» Pedro Rueda Gerente de Nocturno

En la década de los 80, el 'top' de ventas pasaba por la música disco y los grandes del pop español, con una larga lista de grupos como Radio Futura, Duncan Dhu, Los Secretos,… algunos de los cuales siguen en el escenario con más canas pero con fervientes seguidores que llenan grandes recintos en sus conciertos para cantar las canciones de una época mágica.

El perfil de las personas que acuden a su tienda ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Destaca el cliente joven, incluso acuden algunos padres con sus hijos para transmitirles la pasión por el vinilo, el producto que más vende en la actualidad. Atrás quedaron esas épocas de la música infantil, de los payasos de la tele o más recientemente de los Cantajuegos que triunfaron desde 2004, la denominada 'Generación Z'.

Sobre el auge del vinilo en los últimos tiempos, no se muestra muy optimista. Puede ser una moda pasajera, aunque destaca que «se están reeditando discos con cajas, fotografías y material adicional para coleccionistas».

Tesoros descatalagodos

El público internacional es una de las principales fuentes de ingresos de Totem Vértigo. En torno al 70% o el 80% de las ventas de este establecimiento las hacen por la red distribuyendo a cualquier punto de España y del mundo, especialmente a Estados Unidos, México y otros países de Iberoamérica, junto con otros destinos europeos.

La música de Totem Vértigo ha surcado las fronteras de Francia, Alemania o Italia, pero también han recibo pedidos de pequeñas islas caribeñas. ¿Qué buscan estos clientes en una tienda de una pequeña ciudad situada cerca de Madrid? En muchos casos, grupos españoles del metal clásico, pop nacional o música indie. Algunos de estos productos son apreciados por coleccionistas porque están descatalogados. Estos dos hermanos, Iván e Isaac Vacas, que llevan en este negocio desde 1982, se han sabido adaptar a los nuevos tiempos con la venta 'on-line' y nada se les resiste, aunque reconocen que hay mercados donde es difícil entrar, como el asiático. Ellos mismos llevan las redes sociales y nutren la página web en la que ofrecen los vinilos, que suponen casi la mitad del negocio; los CDs suman un 40%, y otros complementos el 10% restante.

«Nos hemos sabido adaptar, aunque hay mercados donde es difícil entrar, como el asiático» Iván Vacas Totem Vértigo

Totem está ubicado en la calle San Vicente Ferrer, en el local donde durante muchos años estuvo la sala de videojuegos Láser 3, un lugar de referencia para los que nacieron en los setenta y ochenta. Precisamente, hacen un guiño a aquella generación, pues, como indica Iván, «son nuestro público potencial». Esta tienda empezó como librería, papelería y tienda de discos, pasando posteriormente a vender música y alquiler de películas como vídeo club en Alférez Provisional, aunque pasados unos años se centraron en vinilos, cedés y complementos. Posteriormente abrieron una segunda tienda en la plaza del Corpus durante algo más de un década, y desde 2023 están en su ubicación actual.

Estos dos puntos en Segovia nos llevan a recordar épocas pasadas donde la música se palpaba colocando el vinilo en el plato con la aguja que pasaba por cada pista haciendo sonar los acordes. Un viaje al pasado, pero con un dato positivo que es muy actual, el auge de los vinilos y los tocadiscos que permite a estos reductos de la esencia de la música seguir abiertos cada día desde hace más de cuarenta años.

Temas

Internet

Comercio

Segovia

Música

Reporta un error