Recuperan en Francia joyas robadas en varias viviendas de El Espinar

La Guardia Civil de Segovia ha dado por concluida la operación Alcos, una compleja investigación iniciada en julio de 2021 por el equipo de ... Policía Judicial de El Espinar. El cierre llega tras la recuperación en Francia de treinta piezas de joyería valoradas en 15.000 euros, sustraídas en robos con fuerza en viviendas de la localidad segoviana de El Espinar.

La investigación se centró en un grupo criminal de origen albanés, asentado temporalmente en Madrid y especializado en asaltos a domicilios. Los delitos generaron una elevada alarma social en El Espinar, donde se apropiaron de joyas y dinero en efectivo por un valor superior a 100.000 euros. En enero de 2023, las autoridades detuvieron a tres individuos y pusieron bajo investigación a un cuarto, todos de nacionalidad extranjera. Se les imputaron trece robos con fuerza en interior de vivienda, además de usurpación de estado civil y falsificación de documento público. Uno de los arrestos tuvo lugar en Hendaya (Francia), donde el sospechoso portaba cuatrocientas piezas de joyería ocultas en su vehículo.

Gracias a la cooperación judicial y policial hispano-francesa, en octubre de 2025 agentes del equipo de Policía Judicial de El Espinar se desplazaron al Centro de Cooperación Policial y Aduanero (CCPA) de Hendaya. Allí recuperaron las treinta joyas mencionadas, todas ellas vinculadas a los hechos delictivos investigados. Los efectos han sido devueltos a sus legítimos propietarios, lo que permite cerrar el caso. La Guardia Civil destaca la eficacia de la colaboración internacional entre cuerpos policiales y autoridades judiciales de España y Francia.