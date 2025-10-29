El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Algunas de las joyas recuperadas. Guardia Civil

Recuperan en Francia joyas robadas en varias viviendas de El Espinar

La Guardia Civil culmina una compleja investigación que abrió en junio de 2021

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:57

La Guardia Civil de Segovia ha dado por concluida la operación Alcos, una compleja investigación iniciada en julio de 2021 por el equipo de ... Policía Judicial de El Espinar. El cierre llega tras la recuperación en Francia de treinta piezas de joyería valoradas en 15.000 euros, sustraídas en robos con fuerza en viviendas de la localidad segoviana de El Espinar.

