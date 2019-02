Cs reconsidera su ruptura y apoyará el presupuesto pese a haber afirmado que Luquero no era «de fiar» Clara Luquero (centro), junto a María José García Orejana (derecha), en una presentación. / El Norte El grupo socialista y el de Ciudadanos presentan hoy los términos del pacto alcanzado MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Miércoles, 20 febrero 2019, 08:46

El equipo socialista del Ayuntamiento y el grupo municipal de Ciudadanos han llegado a un acuerdo para financiar las inversiones de este año, entre las que cabe la relativa al edificio del centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) del CAT, pues María José García Orejana puso como condición para apoyarla que el equipo de Luquero justificara el medio millón de euros que ya se ha realizado. No obstante, ni la alcaldesa ni la portavoz de Cs han desvelado el contenido del pacto, que explicarán hoy en una rueda de prensa cuya convocatoria indica que es «para presentar el acuerdo alcanzado de cara a la aprobación de los Presupuestos 2019». Es decir, que el acuerdo podría ser tanto para todas las inversiones que ya fueron rechazadas en el pleno de enero por todos los grupos de la oposición como para algunas en concreto, y es casi seguro que una de ellas sea la de las obras para terminar el CIDE, que ya han comenzado y que, si se quedaran sin asignación presupuestaria este año, podría situar al Ayuntamiento ante una posible indemnización millonaria a la empresa que ya ha comenzado las obras.

El compromiso con la multinacional INDRA y otras ocho empresas tecnológicas para que se ubiquen en el edificio puede haber sido un argumento más para convencer a Cs de que apoye las inversiones previstas por el equipo socialista, que inició el trabajo para captarlas y también el dedicado a contratar las obras tras el acuerdo de presupuestos firmado por los dos grupos en 2017, que facilitó la gobernabilidad del Ayuntamiento hasta el pasado mes de noviembre, cuando el grupo de Ciudadanos lo dio por roto y achacó la responsabilidad de la ruptura al equipo de gobierno, pues según dijo García Orejana no se había ejecutado «ni el 35% de los puntos de manera efectiva, a un mes de concluir el año».

La ruptura fue evidente en diciembre, cuando la portavoz de Cs declaró que Clara Luquero no era de fiar y aseguró que no volvería a sentarse con la alcaldesa. Y en el pleno correspondiente al mes de enero, celebrado el pasado día 1, el grupo de Cs rechazó las modificaciones presupuestarias planteadas por los socialistas, que habían renunciado a presentar un proyecto de presupuestos completo al no encontrar el apoyo suficiente, al menos una abstención. Quizá han pesado también las aceradas críticas a Cs de los demás grupos de la oposición, en especial de PP y Centrados, por haber apoyado el CIDE y cambiar de criterio después, a pesar de que tampoco apoyaron la propuesta del PSOE.

Pero hace una semana la alcaldesa comentó, de forma escueta, que «estamos trabajando y manteniendo reuniones con Ciudadanos y veremos cómo evolucionan los acontecimientos». Parece que han evolucionado bien para sus intereses y que el nuevo acuerdo está sobre la mesa.