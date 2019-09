Recogen 2.176 firmas contra las bases para elegir profesores de la Escuela de Música Entrega de las firmas en el registro del Ayuntamiento de Cuéllar. / M. Rico La comunidad educativa del centro municipal Cecilio de Benito pide la continuidad de los docentes actuales y el inicio normal del curso MÓNICA RICO Segovia Miércoles, 18 septiembre 2019, 13:10

Las bases de selección del profesorado de la Escuela de Música para el curso 2019/2020 siguen en el punto de mira de la comunidad educativa de la Escuela Municipal de Música Cecilio de Benito. Ayer entregaron en el Ayuntamiento 2.176 firmas de apoyo a la suspensión de las bases y la continuidad de los docentes actuales , además del inicio normal de las clases. Las firmas y la solicitud también las enviaron a la Dirección Provincial de Educación y a la Secretaría de estado de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación.

Los miembros de la comunidad educativa valoran la convocatoria de las bases como «injusta» y apuntan que perjudican al actual profesorado. En el escrito entregado a las administraciones, adjuntan unas 110 hojas con las 2.176 firmas de apoyo, de las que 450 se recogieron en la Plaza Mayor durante la concentración de apoyo a los docentes actuales, mientras que el resto se han obtenido de viernes a lunes en distintos establecimientos de la localidad, «con el fin de semana de por medio».

Así, los alumnos y miembros de la Banda Municipal de Música, que ayer acudieron a presentar las firmas ante el Ayuntamiento, indicaron la imposibilidad de prorrogar el plazo de recogida de firmas porque hoy mismo están convocados algunos de los aspirantes a las primeras pruebas de audición, con lo cual ayer era «el último día para poder solicitar que las bases se suspendan».

Pendientes

En el escrito también destacan su apoyo a la continuidad del profesorado, recordando que se encuentran pendientes de resolución los juicios «para la declaración de sus contratos como fraude de ley, al no estar justificada la temporalidad de los servicios prestados».

Además, desde la Comunidad Escolar también dan respuesta a las declaraciones realizadas por el equipo de gobierno la semana pasada, ante las cuales muestran su «descontento y malestar», realizando varias consideraciones y 'aclaraciones' al respecto. Destacan que en las declaraciones se alude a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada el 9 de noviembre de 2018 en Burgos, como apelación a la sentencia 194/17 del 18 de diciembre de 2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia. «A partir de esta sentencia, el juez falló haciendo una estimación parcial de las demandas», aclaran, pues declara nula la expresión «acreditación de un mínimo de 50 meses completos de experiencia como profesor de dulzaina», dejando a criterio del Ayuntamiento de Cuéllar «realizar esta equiparación en el expediente administrativo con anterioridad a la aprobación de las bases o en las mismas bases».

Por ello, desmienten «por completo» las declaraciones que el Ayuntamiento realizó la semana pasada sobre la fundamentación legal y de derecho acorde a la sentencia y aseguran que las bases «se han hecho favoreciendo a una de las partes». Asimismo, consideran que la valoración de méritos de las bases actuales por parte del Ayuntamiento «se ha justificado en una de las partes de la sentencia, siendo lo más duras posibles con los actuales profesores de la Escuela de Música, y no en el fallo de la sentencia, donde no hace referencia a la elaboración de dichas bases». También consideran que no hay más restricciones legales, ya que el propio fallo determina que «no ha lugar a lo demás solicitado en los correspondientes recursos de apelación y adhesión de apelación».

Por todo ello piden «que se trate la información con veracidad, ya que la sentencia hace referencia únicamente a las bases de 2017». Así, queda en manos del Ayuntamiento «rectificar dichas bases en el presente año, respetando siempre los principios de equidad, transparencia, igualdad de méritos y publicidad, aspecto que no se ha respetado en las actuales bases», aseguran.