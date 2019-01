El PP reclama que se redacten los presupuestos de 2019 Raquel Fernández, durante su intervención. / El Norte Raquel Fernández acusa al equipo de gobierno de «vender» que la oposición no iba a aprobar el proyecto económico ÁLVARO GÓMEZ Segovia Jueves, 24 enero 2019, 11:43

El grupo popular en el Ayuntamiento de Segovia presentará una moción en el próximo pleno para pedir a la alcaldesa, Clara Luquero, «que se redacte» el presupuesto, «el documento más importante», que condiciona las inversiones a realizar y «es la herramienta que permite que la ciudad avance», recalcó la portavoz del grupo, Raquel Fernández.Por ley, el presupuesto del Ayuntamiento, como el de cualquier otro municipio que no hubiera aprobado antes, está prorrogado de forma automática desde el pasado 1 de enero. Y así continuará, pues el equipo de gobierno socialista parece haber descartado la posibilidad de que los grupos de la oposición respalden el proyecto presupuestario presentado por el concejal de Economía y Hacienda, Jesús García Zamora, a los demás grupos municipales.

El equipo socialista lo va a intentar de nuevo, pero ahora para que esa posible abstención permita las modificaciones del capítulo sexto del presupuesto prorrogado de 2018, para llevarlas al pleno de este mes con las inversiones necesarias para sacar los principales proyectos pendientes. La portavoz del PP criticó ayer «la desfachatez al culpar a la oposición» y señaló que el equipo de gobierno «ha vendido que no íbamos a aprobarlos». A juicio de Fernández, «en ningún momento ha habido voluntad política» para aprobar los presupuestos de 2019. En este sentido, recordó que tan solo les han enviado dos folios sobre el proyecto económico, «ni un solo documento adicional».

Además, Fernández explicó que no les han mostrado el informe del interventor ni otros documentos que deben ir incorporados a los presupuestos, como los de los distintos servicios municipales solicitando sus peticiones o los propios de las empresas municipales que atestiguan que cumplen con la regla de gasto. «Estos documentos deberían estar redactados y nos consta que no es así», aseguró la concejala popular, quien considera que «hemos asistido a un paripé mediático» por parte de Luquero e incidió en que «con los presupuestos no se puede jugar, esto no es serio». El presupuesto, insistió, «es el reflejo del proyecto político de un Ayuntamiento y, lógicamente, el hecho de que la alcaldesa no haya tenido ninguna voluntad de presentarlos nos da a entender que el proyecto de Clara Luquero está completamente agotado».

En cuanto a la posibilidad de votar por separado cada una de las inversiones que pretende acometer el equipo de gobierno, lo que posibilita que otros grupos como Centrados puedan apoyar algunas de ellas, el PP considera que actuarían de la misma manera. Fernández defendió que «lo lógico» es presentar estas inversiones por separado, pero «es una estrategia más de cara a la ciudadanía presentarlas en bloque para que si el resto de grupos lo rechazamos, la alcaldesa después vaya vendiendo que lo que hacemos es tratar de paralizar la ciudad». En este sentido, la portavoz popular invita a Luquero a presentar cada inversión por separado, pues «estaremos encantados de apoyar algunas». Pone como ejemplo el proyecto de restauración de la muralla o las inversiones de los presupuestos participativos.

Empleos garantizados

En cuanto a la inversión destinada al edificio del CAT, los populares insisten en que «ninguna empresa ha mostrado su interés por escrito ni de forma manifiesta a venir al edificio del CAT». En este sentido, Fernández explicó que la postura de su partido en lo referente al CIDE es que cuando haya un compromiso «firme» y los puestos de empleo están garantizados apoyarán el proyecto, pero por el momento «sigue siendo humo».

El retraso en la aprobación de las cuentas para este año afectará a la corporación que salga de las urnas tras las elecciones de mayo, pues estará «totalmente maniatada», advirtió Raquel Fernández. La consecuencia es que Segovia «queda abandonada» y el próximo equipo de gobierno «no va a tener dinero para hacer inversiones en materia de empleo, no se va a poder destinar un solo euro a la mejora de polígonos industriales». La portavoz popular incluyó en la lista de servicios que se verán afectados la movilidad y los aparcamientos, el 'parking' de José Zorrilla o el mantenimiento de los colegios.