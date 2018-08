El PP reclama medidas de acceso al casco histórico cuando empiece el curso Varios operarios trabajan en la parte baja de la calle San Juan. / Antonio Tanarro El principal grupo de la oposición pide al equipo de gobierno que «informe convenientemente» de los cambios en el tráfico de la ciudad EL NORTE Segovia Martes, 28 agosto 2018, 11:30

A poco más de quince días para que comiencen las clases en los colegios y aunque las obras de la calle San Juan, según el gobierno municipal, van según lo previsto, el Partido Popular en el Ayuntamiento quiere conocer las medidas contempladas en materia de movilidad por el gobierno de Clara Luquero para el casco histórico de cara al inicio del curso.

Recuerdan los populares que en el recinto amurallado no sólo hay varios centros educativos, sino que en cuanto llegue septiembre la actividad se va a incrementar y con ello el tráfico. Apuntan que la calle San Juan es el principal acceso al casco histórico y con las máquinas trabajando en su renovación integral todavía quedan meses para que vuelva a estar plenamente operativa. Los ediles populares insisten en la necesidad de que el gobierno de Clara Luquero explique cómo va a evitar «los colapsos circulatorios que ya de por sí se formaban en las horas de entrada y salida de los colegios, en caso de que abran la calle al tráfico con un solo sentido de circulación», tal y como se informó cuando se presentó el plan de obras.

El principal partido de la oposición asegura que hay que adoptar «soluciones y alternativas efectivas para que no se generen problemas de movilidad», facilitando tanto a los residentes como al resto de los segovianos los desplazamientos por esta zona, ya sea en vehículo o caminando, garantizando al mismo tiempo la seguridad.

El grupo municipal que lidera Raquel Fernández pide también que se informe convenientemente y con tiempo suficiente a los ciudadanos de las medidas que tengan previsto tomar con el fin de evitar que se produzcan caóticas situaciones. «Los segovianos no pueden encontrarse de la noche a la mañana con una calle cortada, una dirección cambiada o preguntándose cómo llegar al colegio de sus hijos, a su trabajo o a hacer cualquier gestión. La información es fundamental y, en base a la experiencia, ya sabemos que el gobierno municipal socialista es algo que no suele tener en cuenta», señalan los ediles populares, quienes esperan que en esta ocasión la formación de Clara Luquero «actúe de manera diferente y tenga todo previsto y planificado».

Aunque el PP municipal reconoce que cualquier obra genera inconvenientes para los vecinos, inciden en la necesidad de minimizar las molestias para los ciudadanos. «Esa es labor del gobierno municipal», señala el principal grupo de la oposición, que insta al equipo de gobierno a que «actúe con previsión y planifique todas las alternativas antes de que llegue el inicio de los colegios».

Por último, los populares siguen pensando que tal y como está planteada la línea 9 del transporte urbano «no se da respuesta a las necesidades de los vecinos al no estar cubierta la primera franja horaria de los ciudadanos», por lo que consideran que debe ofrecerse una solución. «Muchas familias utilizaban el transporte público para llevar a sus hijos a los colegios del recinto amurallado y ahora tienen mermada esa posibilidad; de igual manera lo usaban trabajadores y quienes se acercaban a hacer gestiones y no hay que olvidar que no todo el mundo puede desplazarse caminando, algo que parece no tener en cuenta la alcaldesa».