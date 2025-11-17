El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Instalaciones de la estación depuradora del Rancho del Feo, en Segovia capital. Antonio de Torre

El recibo del agua en Segovia capital es hasta un 40% más caro que en Palencia

La OCU insta al Ayuntamiento de la ciudad a poner en marcha ayudas para facilitar el acceso a este servicio «esencial» a las familias vulnerables

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:27

Comenta

El agua potable es un bien necesario para el conjunto de la población. Su consumo varía en gran media según el territorio del país, lo ... que también ocurre con la tarifa de los recibos que se trasladan a los habitantes para sufragar este servicio esencial. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) defiende que su precio debe ser asequible, pero siempre hay que evitar los costes demasiado bajos con el objetivo de prevenir el despilfarro. Estas recomendaciones no han impedido que haya importantes diferencias -de hasta 368 euros anuales- entre el gasto que deben realizar los residentes en las ciudades con agua más cara y las urbes que prestan el servicio de forma más barata. Precisamente, Segovia se encuentra entre estas últimas.

