UGT rechaza el convenio estatal de la dependencia porque las nóminas no llegan a mil euros Cuidados a ancianos con alzhéimer. / Las Provincias El sindicato considera que el acuerdo es «un claro retroceso» en las condiciones laborales de las gerocultoras EL NORTE Segovia Martes, 14 agosto 2018, 13:05

Unión General de Trabajadores (UGT) rechaza firmar el séptimo convenio marco estatal de atención a la dependencia. Dicho acuerdo ha estado negociándose durante más de tres años y no incorpora las mejoras defendidas por la Federación de Empleados de Servicios Públicos del sindicato, por lo que la central se niega a rubricar el acuerdo, tal y como confirmaron ayer representantes de UGT. La organización considera que el texto supone un «claro retroceso en las condiciones laborales de las gerocultoras», ya que contempla que estas profesionales «podrán realizar la limpieza e higiene de utensilios, ropa y estancias, cuando en el servicio existan circunstancias que así lo requieran».

En este tono crítico, el sindicato declara que el marco estatal convenido «precariza el trabajo» de este personal, ya que además «lleva aparejada la indefensión de las trabajadoras para discutir a la empresa si las circunstancias requieren o no la realización de dichas tareas». Asimismo, la inclusión de este condicionamiento laboral «irá en detrimento de la contratación del personal de limpieza», añaden las portavoces del sindicato.

Aunque gerocultoras y limpiadoras estén en grupos profesionales diferentes e incluso la administración exija cualificación específica a las primeras, «este convenio desvirtúa su trabajo, que debería orientarse exclusivamente a los cuidados».

UGT recrimina también que este convenio no cumple el acuerdo de negociación colectiva, cuyo marco dispone que no habrá salarios por debajo de los mil euros en un convenio colectivo. Fuentes sindicales argumentan que el sector es económicamente rentable, como demuestra la entrada de nuevas empresas en este campo de la atención a la dependencia; «pero estos beneficios no llegan a las trabajadoras porque este convenio no recoge ninguna recuperación del poder adquisitivo que perdieron durante la crisis», arguyen responsables de UGT.