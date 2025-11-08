El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tráfico de vehículos entrando y saliendo del paseo de Santo Domingo tras la repaertura de la vía. De Torre

Segovia

Reabre al tráfico el paseo de Santo Domingo tras algo más de dos meses cerrado

El tramo inicial de adoquines ha sido el más complicado de ejecutar en las obras de remodelación llevadas a cabo por la Junta

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

Los vehículos vuelven a circular desde este viernes por el paseo de Santo Domingo después de las obras que se han ejecutado a lo largo ... de los últimos dos meses y una semana en el tramo adoquinado de esta arteria de la capital segoviana. Era la fase que quedaba para completar la intervención que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León como propietaria de esta travesía, una vía de especial relevancia urbana y paisajística para Segovia, que conecta la plaza de Artillería, junto al emblemático Acueducto, con la carretera autonómica CL-607.

