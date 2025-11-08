Reabre al tráfico el paseo de Santo Domingo tras algo más de dos meses cerrado

Los vehículos vuelven a circular desde este viernes por el paseo de Santo Domingo después de las obras que se han ejecutado a lo largo ... de los últimos dos meses y una semana en el tramo adoquinado de esta arteria de la capital segoviana. Era la fase que quedaba para completar la intervención que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León como propietaria de esta travesía, una vía de especial relevancia urbana y paisajística para Segovia, que conecta la plaza de Artillería, junto al emblemático Acueducto, con la carretera autonómica CL-607.

El precinto y las señales que cortaban el paso e impedían el tráfico rodado se han retirado y desde primera hora de la mañana han empezado a circular los vehículos en ambos sentidos de esta arteria en cuyo recorrido se encuentra también el campus privado de IE University, por lo que vuelve a estar habilitado el acceso a través de esta carretera. Lo mismo que ocurre con el transporte urbano de la línea 9 que conecta Puente de Hierro con el barrio incorporado de Zamarramala. Estos autobuses han recuperado el itinerario habitual. Este viernes había aún remates por finalizar. Por ejemplo, se echaban en falta los pasos de cebra, sobre todo para los grupos de turistas que desconocían la zona.

Los trabajos que se han desarrollado a lo largo de estos más de dos meses han consistido en la renovación de un pavimento que estaba muy castigado. La intervención ha entrañado alguna que otra complejidad, ya que incluía la remodelación de los primeros 160 metros de adoquín de granito, además de la proximidad del trazado al lienzo de la Muralla de Segovia. De hecho, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, promotora del proyecto de mejora del firme del paseo de Santo Domingo, tuvo un contratiempo cuando tuvo que corregir la colocación inicial de los adoquines por un fallo en las mediciones. La subsanación de este error provocó que se tuvieran que levantar varias filas de piezas que se habían repuesto.

Cortes en Ezequiel González

Las obras programadas para rehabilitar los 3,3 kilómetros de longitud de este vial empezaron antes de verano. El diseño de la 'cirugía' a aplicar a la travesía, que pasará a manos y gestión del Ayuntamiento de la capital, dividió los trabajos en dos tramos. El primero, el más largo, de más de 2,2 kilómetros, une la plaza de Artillería con el Arco de la Fuencisla. Este recorrido incluía por tanto, la calle San Marcos. El segundo discurre por un itinerario de 1.080 metros entre el entorno del santuario de la patrona y la carretera CL-607.

Una vez concluidas estas obras, la Junta va a cumplir con el programa previsto para iniciar las de la cuesta de los Hoyos. Así pues, este lunes día 10 comenzarán el fresado y reposición del firme en la calzada derecha del paseo de Ezequiel González, en sentido de bajada.

Por ello, se cortará el tráfico en el tramo que va desde la rotonda de la Comisaría de la Policía y el inicio del tramo adoquinado, a la altura de la glorieta de Cándido. La calzada izquierda se habilitará para la circulación en ambos sentidos. Así, se reservará un carril de subida y otro de bajada.