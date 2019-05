El TSJ ratifica dos años de prisión para un hombre que robo a su prima aprovechando que estaba de vacaciones Palacio de Justicia de Segovia. Ical El condenado tendrá que pagar una indemnización de 34.000 euros EL NORTE Segovia Miércoles, 29 mayo 2019, 19:10

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Segovia que imponía una pena de dos años y tres meses de prisión, además de una indemnización de 34.000 euros, a un hombre que robó en la casa de su prima en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). La sentencia, facilitada por el TSJCyL, explica que los hechos transcurrieron entre el 22 y el 27 de diciembre de 2015 cuando los dos residentes habituales se encontraban ausentes por vacaciones, un hecho que el acusado conocía, por lo que entró en la vivienda con unas llaves que había cogido sin consentimiento de casa de la madre de la denunciante. De este modo, se apoderó de una gran cantidad de joyas y dos vasos de plata, tasados en cerca de 69.400 euros, además, de un teléfono móvil Samsung Galaxy Grand Neo Plus, una cubertería de planta, una jarra de plata y una tacoma de madera con cuatro tapones decorativos, informa Efe.

La Audiencia de Segovia emitió una sentencia condenatoria por un delito de robo con fuerza contra el acusado, quien interpuso recurso de apelación, expresando la vulneración de la presunción de inocencia, dado que solo existe la prueba testifical, también porque no ha sido acreditado el montante de lo sustraído, por lo que, a su juicio, no es posible aplicar el tipo agravatorio por el valor de los efectos sustraídos. Sin embargo, el magistrado ha considerado que el ilícito beneficio patrimonial ha quedado probado y aunque no se han aportado facturas del valor de los objetos ha determinado que es algo inusual conservarlas durante mucho tiempo, por lo que ha desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado.