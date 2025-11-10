El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Josep Jaume y Diego Campo presionan a un jugador del Rayo Cantabria. Roberto Ruiz

La rara costumbre de la Segoviana de remontar

La Segoviana, que en los tres últimos cursos gana un 13% de los duelos en los que va por detrás, lo consigue por primera vez desde diciembre en León

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

Lo que ocurrió el sábado en el partido que la Gimnástica Segoviana ganó en Santander ante el Rayo Cantabria, el filial del Racing, con un ... gol de Ivo en el minuto 92 valió una gran celebración no solo por tres puntos clave, sino por lo anómalo de que los azulgranas se terminen imponiendo en un partido en el que van por detrás en el marcador. Es la primera remontada desde la histórica victoria obtenida en diciembre del año pasado en León ante la Cultural, precisamente con un gol decisivo en el mismo minuto, el penúltimo gol de Davo antes de su salida a Ibiza. Y supone una excepción a la norma, la de un equipo que cuando persigue marcador suele perder. En las últimas tres temporadas, más lo que va de esta, esa situación ha ocurrido 52 veces y solamente siete de ellas terminaron en triunfo. Es decir, el 13,4%.

