La rara costumbre de la Segoviana de remontar

Lo que ocurrió el sábado en el partido que la Gimnástica Segoviana ganó en Santander ante el Rayo Cantabria, el filial del Racing, con un ... gol de Ivo en el minuto 92 valió una gran celebración no solo por tres puntos clave, sino por lo anómalo de que los azulgranas se terminen imponiendo en un partido en el que van por detrás en el marcador. Es la primera remontada desde la histórica victoria obtenida en diciembre del año pasado en León ante la Cultural, precisamente con un gol decisivo en el mismo minuto, el penúltimo gol de Davo antes de su salida a Ibiza. Y supone una excepción a la norma, la de un equipo que cuando persigue marcador suele perder. En las últimas tres temporadas, más lo que va de esta, esa situación ha ocurrido 52 veces y solamente siete de ellas terminaron en triunfo. Es decir, el 13,4%.

Los tres ejemplos bajo la dirección de Iñaki Bea han tenido finales distintos. Ocurrió dos veces ante el Valladolid Promesas y el encuentro terminó en tablas. Volvió a pasar en su siguiente salida, en Soria ante el Numancia, un gol que llegó en el descuento, sin tiempo material para reacciones. Y ocurrió el sábado en Cantabria, con más de una hora para labrar una remontada que llegaría en el epílogo. Es una muestra muy pequeña, pero el técnico vasco puede esgrimir un 33% de marcadores volteados.

Más complicada estuvo la cosa el curso pasado en Primera RFEF. La Segoviana estuvo por detrás en 23 de los 38 partidos que disputó, un apabullante 60%, unos números lógicos de un equipo que termina descendiendo. La mayoría, 13, terminaron en derrota, desde las más abultadas a las que se decidieron por la mínima, incluyendo un caso en el que la propia Sego fue la que vio cómo le volteaban la contienda: el 1-3 que consiguió el Celta Fortuna en La Albuera. No ha vuelto a ocurrir. La prueba de que los azulgranas pelearon de lo lindo su permanencia entre los 82 mejores equipos de España está en los ocho empates que acabaron firmando con este condicionante, algunos con sabor a victoria como el empate de Abel en Tarazona en el descuento; otros más decepcionantes, como las dos remontadas incompletas ante el Barça B, partidos en los que los segovianos merecieron más. Solo dos encuentros terminaron en victoria, un 8,6% del total. Ambas con épica. Si un partido podía dejar en un segundo plano el triunfo de León fue voltear al Andorra un marcador en contra con dos goles en el descuento.

Curiosamente, la temporada del ascenso, la 2023-24, no tuvo ninguna remontada. La Segoviana persiguió marcador 11 veces y lo máximo que obtuvo fueron cuatro empates: dos ante el Getafe B, uno en Guadalajara con gol en propia en el descuento y otro ante en Llerenense. Los otros siete fueron derrotas: en todas ellas, la Sego empezó perdiendo. Dos ante el Talavera más las de Adarve, San Fernando, Atlético Paso, Ursaria y Numancia.

Las siete remontadas Rayo Cantabria 1-2 Segoviana 8 de noviembre de 2025

Cultural Leonesa 2-3 Segoviana 15 de diciembre de 2024

Segoviana 3-2 Andorra 1 de diciembre de 2024

Segoviana 3-2 Socuéllamos 7 de mayo de 2023

Segoviana 2-1 Guadalajara 8 de enero de 2023

Segoviana 2-1 Melilla 6 de noviembre de 2022

Segoviana 3-2 Montijo 9 de octubre de 2022

El primer año completo de Ramsés Gil, cuyo periplo en el banquillo comenzó con una remontada –un 2-1 en La Albuera ante el Compostela tras encajar un gol en el minuto 2–, hubo cuatro, algunas de ellas clave para que el equipo se clasificara para el 'play off' de ascenso a Primera RFEF. Así llegaron las únicas dos remontadas 'dobles' de la secuencia, pues los azulgranas remontaron ante Montijo y Socuéllamos sendos 0-2 para acabar ganando 3-2. Este último fue esencial porque llegó en la antepenúltima jornada con los manchegos colistas y la Sego agarrándose a la lucha por la fase de ascenso. Hubo otras dos 'simples' ante Melilla y Guadalajara, que se adelantaron, pero acabaron perdiendo 2-1. De los 15 duelos en los que persiguió marcador, aquel equipo ganó cuatro (26%), empató dos y perdió nueve.

Otra anomalía de lo ocurrido en Santander es que cinco de las seis remontadas de las tres temporadas previas se dieron en La Albuera. Antes de ganar en el Reino de León, el anterior partido que la Segoviana volteó a domicilio fue la victoria ante el Bergantiños el 10 de abril de 2022, un duelo decidido con un gol de Diego Gómez en el descuento.