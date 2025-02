Ramsés: «Los que han apagado la tele en el descanso con 2-0 que vuelvan, por favor»

El entrenador de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil, compareció en la sala de prensa del estadio Johan Cruyff de Barcelona con la satisfacción de haber logrado poner fin a una muy mala racha de resultados pero con la sensación de que podían haber completado la ... remontada y llevarse la victoria de la ciudad condal. «Es un partido que se había puesto feo. Al final sacar un punto te hace irte contento a casa. Hemos cortado la hemorragia, porque teníamos una deriva preocupante. Estoy contento, pero este partido hay que ganarle. Es un encuentro que hay que jugar con una pizca más de cabeza y ganarle en el último cuarto de hora, pero con estos chicos [por el Barcelona B] también le puedes perder», dijo tras el partido.

El técnico segoviano destacó la personalidad de sus jugadores en un escenario complicado, con un 2-0 en contra al final de la primera parte. «No podíamos irnos. Cuando las cosas están torcidas y cuando las dinámicas son negativas no se habla gratuitamente. El fútbol castiga y en la primera ocasión que han pasado el centro del campo nos han hecho gol. Pero para darle la vuelta a esas situaciones hay que tener la cabeza fría, recomponerse y hacer el partido que ha hecho el equipo hoy. Con 2-0 al descanso, si bajas los brazos, te caen cinco. Pero sabíamos que si teníamos la oportunidad de meternos en el partido, le podíamos dar la vuelta. Hemos estado a punto», declaró.

El entrenador de la Gimnástica también subrayó las numerosas ocasiones que tuvo su equipo. «Hemos generado muchísimo. Hemos estado arriba y conseguido recuperar el balón muy alto. En esas transiciones les hemos hecho mucho daño. Pero, al final, si no marcas, todo se diluye un poco y con 2-0 parece que todo no ha valido para nada. Pero cuando tienes la consistencia mental que tiene este vestuario y la tranquilidad para afrontar momentos delicados las cosas pueden llegar a cambiar. Hemos estado a punto de darle la vuelta al partido, pero no perder también era importante», dijo en rueda de prensa.

También valoró la recuperación de jugadores. «Hemos ido a todos los partidos con jugadores suficientes como para poder ganarles, pero es una obviedad que cuantos más tengas, mejor. Y si no hay lesionados es la situación perfecta. A Sergi Molina y a Fernán les queda poquito. Si en ese sentido tenemos más suerte será una buena noticia», comentó.

Por último, Ramsés tuvo un mensaje para la afición, sobre todo para aquellos que dieron el partido por perdido en la primera parte. «Los que han apagado la televisión en el descanso que vuelvan, por favor. Y que sigan ahí. El domingo nos hacen mucha falta ante el Osasuna B en un partido de rivalidad máxima. Pero es que esto va a ser así hasta el final. Este equipo no va a reblar ni un solo momento y pase lo que pase. Aquí no baja los brazos ni Dios», concluyó el técnico segoviano.