Rafael Casado deja la política y culpa a Ciudadanos de la crisis en el municipio

La corporación de Valverde elige hoy al socialista Javier Lucía como alcalde

Rafael Casado deja el Ayuntamiento, el Partido Popular y la política. Ayer formalizó su renuncia en el Consistorio de Valverde del Majano e hizo pública una carta en la que asegura que se marcha «por motivos de salud», pero en su despedida hay un poso de decepción y tristeza por no haber podido continuar el proyecto que empezó cuando fue alcalde, entre los años 2003 y 2015. «Ahora hay una serie de servicios, instalaciones, parques o grandes empresas que no existían cuando empecé a trabajar por mi pueblo», señala. El municipio elige hoy nuevo alcalde tras la dimisión de Carmen Gómez Elices, el pasado 12 de julio, a raíz de que ninguno de los tres concejales del Partido Popular, entre ellos Rafael Casado, acudieran al pleno organizativo del 4 de julio, en el que la regidora tenía previsto asignar las nuevas responsabilidades.

El mandato ha comenzado de manera convulsa en Valverde del Majano. Las elecciones municipales depararon un resultado ajustado entre PSOE (que ha ejercido el poder durante los últimos cuatro años), PP y Ciudadanos. Los socialistas obtuvieron cuatro concejales, los populares tres y los naranjas, dos, aunque la diferencia entre PP y Cs fue de tan solo doce votos. Ciudadanos, encabezado por Carmen Gómez Elices, exconcejala del Partido Popular con el propio Rafael Casado, negoció con PSOE y PP, pero acabó pactando con los populares, que le ofrecieron la Alcaldía. «Dimos prioridad al PSOE para formar gobierno, para sumar, pero pedimos trabajar con independencia y autonomía», desvela Gómez Elices. El acuerdo acabó cuajando con el PP y la cabeza de lista de Ciudadanos acabó cogiendo el bastón de mando el pasado 15 de junio. La decepción llegó el 4 de julio, durante el pleno de organización. Los tres ediles del PP no se presentaron y la alcaldesa entendió que la confianza se había quebrado. «Una vez que no se presentan, nos dejan en una situación muy complicada, en minoría. Era un pleno importante, de organización. Llevado al deporte, no puedes presentarte para constituir un equipo de cinco jugadores cuando solo acuden dos. Vi que aquello no tenía futuro y, como mi compañera y yo nunca hemos estado aquí por el interés personal, decidí presentar mi renuncia».

Carmen Gómez formalizó su dimisión el 9 de julio, veinticinco días después de su toma de posesión, y la secretaría fijó el viernes 12 el pleno para ratificarla. Ni Rafael Casado ni uno de sus concejales, Yolanda Ayuso, pudieron acudir. El primero tenía una cita médica en Alicante y la segunda estaba fuera. «Sabíamos que Rafael se había ido el día 8 porque tenía una cita médica y que la concejala no estaba, pero preferimos fijar el pleno por no alargar más los plazos, porque el Ayuntamiento de Valverde tiene que recuperar cuanto antes su estabilidad. El pleno al que debían haber acudido fue el del 4 de julio, y no lo hicieron», señala la exalcaldesa.

En su carta, Casado culpa a Ciudadanos de lo ocurrido. «Los votantes de Valverde nos pidieron un cambio el día de las elecciones. Una mayoría votó al PP y a Ciudadanos, que representábamos el cambio. Juntos, los dos partidos, debíamos haber llevado a cabo ese cambio que nos encargaron en las urnas. Así lo entendimos en el PP e intentamos negociar con Ciudadanos para sumar una mayoría que diera estabilidad al Ayuntamiento y permitiera llevar a cabo los proyectos. Ofrecimos varios planteamientos, incluso lo máximo que se puede ceder: la Alcaldía y solo pedimos que las concejalías fueran otorgadas al cien por cien en su gestión y control y formar parte del consejo de administración del centro residencial Oteruelo, lo cual nos fue negado. Pero bien por sentirse incapaz o, más seguramente, por presiones de su propio grupo, la alcaldesa no ha ejercido el poder que ya tenía. Es curioso que se opusiera a darnos las concejalías en las mismas condiciones que ella había pedido en sus largas negociaciones con el PSOE. Pero encontró la excusa perfecta para mirar para otro lado y echar balones fuera diciendo que nosotros éramos el problema, los culpables, y que ella no podía gobernar en minoría». La exalcaldesa asegura que, entre otras cosas, ofreció al grupo de Casado dos tenencias de alcaldía.

En minoría

Así las cosas, Valverde del Majano tendrá hoy nuevo alcalde. Será el socialista Javier Lucía, como cabeza de la lista más votada, que ya portó la vara de mando entre los años 2015 y 2019. El pleno para la elección del regidor empezará a las 12:30 horas. No hay posibilidad alguna de que las dos concejalas de Ciudadanos den su apoyo al socialista, y menos al grupo del PP, después de lo ocurrido. «En nuestra idea está el hacer una oposición constructiva y seguir trabajando con la misma honestidad con la que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Tener solo dos concejales no es lo más cómodo, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. PSOE y PP son incapaces de hablar entre ellos. Las únicas que hemos hablado con todos hemos sido nosotras». Sobre la carta de Casado, la exalcaldesa echa en falta más autocrítica y respeta su decisión de abandonar el Ayuntamiento y la política. Tampoco cierra la puerta Carmen Gómez Elices a entenderse con el PSOE en el futuro, aunque lo ve complicado. Lucía comenzará su mandato en minoría. «En el pleno, no vamos a apoyar a ninguna de las dos fuerzas. Casado dice que ya he negociado con el PSOE, pero no es cierto. Solo me reuní con Javier [Lucía] para informarle del protocolo de plazos. Esto no significa que haya acercamiento alguno y menos negociaciones. Durante el poco tiempo que hemos gobernado, [los socialistas] no nos han dejado trabajar mucho y siempre han buscado el mínimo error para ponerlo de relieve. No sé. Todos tenemos que buscar nuestro sitio y a nosotras nos corresponde hacer una oposición constructiva», afirma la exrregidora. Hasta ahora, el futuro alcalde, Javier Lucía, ha preferido mantener la prudencia. Tras la dimisión de Gómez Elices, no se atrevió a «hacer conjeturas», porque «vamos de sobresalto en sobresalto».