La quiniela revoluciona el barrio de San José Miguel Ángel Arranz muestra ayer el cartel con el premio vendido en la quiniela. / Antonio de Torre Un boleto con catorce aciertos, sellado en el quiosco de Tomasa de la Iglesia, resulta premiado con más de 263.000 euros CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Martes, 2 octubre 2018, 11:32

«Todavía no me han dicho nada», respondía ayer Mercedes Vázquez pertrechada tras el mostrador. No son las diez de la mañana, pero el goteo de vecinos apenas le da respiro. Una bonoloto por ahí, el 'Marca' por allá, la señora que pregunta por si ha llegado la promoción... Un lunes en la oficina. En pleno trajín, la quiosquera del barrio de San José se encogía de hombros incrédula e insistía en que nadie le había notificado la buena nueva de que en la noche del domingo había vuelto a regalar suerte en forma de un montón de euros. Prefería aguardar a la confirmación «de los jefes» antes de celebrar.

Poco después, y con el mismo ajetreo de fondo, Merce ratificaba que sí, que el popular quiosco había vuelto por sus fueros y había dado un premio de 263.270 euros de la quiniela de esta jornada liguera. Esa es la cantidad con la que está agraciado el boleto de dos apuestas con catorce aciertos que se selló en el despacho de loterías de la calle Tomasa de la Iglesia. El apostante se gastó 1,50 euros.

La noticia corrió como la pólvora y el goteo habitual de vecinos y clientes arreció durante toda la jornada de ayer, como reconoce Miguel Ángel Arranz.

«Una alegría tremenda»

No daba abasto por la tarde entre llamadas, pedidos y gente que se acercaba a curiosear y a darle la enhorabuena. «¿Qué, vienes a cobrar los 263.000 euros?», preguntaba con sorna el quiosquero a los parroquianos que se asomaban al mostrador. Ayer por la tarde, desconocía la identidad del ganador o si hay varios, aunque la experiencia de más de treinta años en el negocio le dice que «el premio se ha quedado en el barrio».

«Es una alegría tremenda», añadía exultante. Y es que la gente de San José necesita de estas satisfacciones. También los propietarios del quiosco, que hace unas semanas se encontraron con la desagradable sorpresa de que un vehículo, muy probablemente una furgoneta por la altura del golpe, había chocado y movido la instalación unos centímetros, lo suficiente para dejar la muesca en el pavimento.

El afortunado segoviano comparte el premio con otros dos acertantes de catorce –uno en Madrid y otro en la localidad malagueña de Torremolinos–. El pleno al quince quedó desierto para acumular bote para la semana que viene. De momento, Miguel Ángel Arranz ya sabe que el cartel que lucirá el quiosco el próximo año será más 'caro' que el que lleva expuesto todo este 2018 con el dinero en premios que repartió el curso pasado. Los 74.405 euros que dio pellizco a pellizco durante todo 2017 se quedan cortos ya solo si se comparan con los más de 263.000 vendidos de una sola tacada. «Ya hemos cumplido», comentaba sonriente.

Hacía tiempo que no daba un premio tan gordo, recuerda el quiosquero, que se remonta a 2011. Entonces, el afortunado que selló su quiniela en este despacho sí que 'pescó' el pleno al quince y, mejor aún, 786.000 euros.