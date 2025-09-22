«Queremos poner las menores trabas al cliente»
El Restaurante Narizotas solo pide fianzas en grupos muy numerosos: «En Segovia nos queda un poco de tiempo para que la gente lo pueda aceptar»
Segovia
Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:21
El Restaurante Narizotas tiende hacia una postura cada vez más tajante respecto a las reservas fantasma, a no dar ni un minuto más del cuarto ... de hora de rigor para liberar la mesa, pero se muestra reticente a la hora de exigir fianzas, algo que solo hacen con grupos muy numerosos. «No cobramos todavía por las reservas. En Madrid está muy extendido, pero yo creo que en Segovia nos queda un poco de tiempo para que la gente lo pueda aceptar de una manera normal. Como restaurante, queremos poner las menores trabas al cliente, nos cuesta tomar ese tipo de decisiones, pero es verdad que supone un problema en determinadas épocas del año», subraya su responsable financiero, Juan Peñalosa. Esas mesas bloqueadas ante otras llamadas o ante el cliente de la calle, que se marcha en ese lapso de cortesía.
Una filosofía que se explica porque el problema aún está en unas dimensiones manejables. «La verdad es que tenemos suerte, no tendremos más de un 2%. El gran problema lo tenemos en las mesas grandes. Te puede invalidar incluso hasta un comedor». Unas molestias que van más allá del propio negocio. «Estamos perjudicando también a otros clientes que están esperando comer ese día en nuestro restaurante». Sí son estrictos con el protocolo de los 15 minutos de margen antes de liberar la mesa, algo que comunican por correo electrónico en el momento de tramitar la reserva, un hábito cada vez más digital. En su caso, entre un 70 y un 80% se realizan a través de internet. Para protegerse, las mesas de más de diez comensales requieren una confirmación por parte del establecimiento. En estos casos aún no hay prereserva. «Lo hacemos con grupos, digamos, de 40, con facturaciones de 1.600 o 2.000 euros».
