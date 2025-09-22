El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un trabajador del Narizotas, junto a una mesa. Antonio Tanarro

«Queremos poner las menores trabas al cliente»

El Restaurante Narizotas solo pide fianzas en grupos muy numerosos: «En Segovia nos queda un poco de tiempo para que la gente lo pueda aceptar»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:21

El Restaurante Narizotas tiende hacia una postura cada vez más tajante respecto a las reservas fantasma, a no dar ni un minuto más del cuarto ... de hora de rigor para liberar la mesa, pero se muestra reticente a la hora de exigir fianzas, algo que solo hacen con grupos muy numerosos. «No cobramos todavía por las reservas. En Madrid está muy extendido, pero yo creo que en Segovia nos queda un poco de tiempo para que la gente lo pueda aceptar de una manera normal. Como restaurante, queremos poner las menores trabas al cliente, nos cuesta tomar ese tipo de decisiones, pero es verdad que supone un problema en determinadas épocas del año», subraya su responsable financiero, Juan Peñalosa. Esas mesas bloqueadas ante otras llamadas o ante el cliente de la calle, que se marcha en ese lapso de cortesía.

