Quejas por las «deficiencias» en el servicio de autobuses y la descoordinación con el Ave Estado de una marquesina. / El Norte Raquel Fernández critica «constantes averías, falta de limpieza en las marquesibnas, pintadas e información arrancada de los postes» EL NORTE Segovia Lunes, 18 febrero 2019, 13:46

«Constantes averías, falta de limpieza en las marquesinas, pintadas e información arrancada de los postes» evidencian, según la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Raquel Fernández, «la dejadez y la falta de interés del gobierno socialista en uno de los servicios más necesarios para una ciudad».Una vez firmado el nuevo contrato del transporte público, Fernández considera que «al gobierno de Clara Luquero solo le interesa el momento adecuado para que los nuevos vehículos comiencen a circular lo más cerca posible de las próximas elecciones, olvidándose de los vecinos y de que es un servicio necesario que se utiliza diariamente y debe seguir prestándose en las mejores condiciones».

No hay semana, afirma, «en la que no se hable de un autobús averiado o de las malas condiciones de las marquesinas. Como siempre, los únicos perjudicados son los ciudadanos, ya sean usuarios o trabajadores del servicio», recalca la portavoz popular, quien afirma que «un gobierno municipal lo que debe de hacer es garantizar que cualquier servicio público se preste en condiciones adecuadas en todo momento».

A «las deficientes condiciones del transporte público» se une, según la portavoz popular, «la falta de coordinación en las líneas que llegan hasta el Ave, en donde esta semana ha habido problemas por no tener en cuenta el cambio de horario de los trenes». Fernández recuerda que «en más de una ocasión hemos pedido que desde el Ayuntamiento se estuviera en permanente contacto con Renfe para evitar este tipo de situaciones y adaptar los servicios, pero a la vista está que no lo han hecho».

Retraso de dos años

Los autobuses nuevos «tenían que haber estado listos hace más de dos años; en cambio será ahora, con casi tres años de retraso y tras constantes excusas e incumplimientos de los plazos por parte del gobierno socialista, cuando lo hagan», afirma la líder popular, quien señala que «está claro que lo han hecho pensando en las elecciones. De nuevo ha primado el interés electoral por encima de los intereses de los segovianos».

Fernández se pregunta «por qué si ya hay autobuses nuevos listos para poder circular, no lo están haciendo», y pide a la alcaldesa «no solo que se lo explique a los ciudadanos, sino también que se preocupe por el estado de los vehículos que prestan diariamente el servicio». En este sentido, exige que se incremente su mantenimiento y que se trabaje «en las nuevas rutas, las paradas, su señalización, el acceso a las mismas o en mejoras como los aseos para los conductores». algo que «de momento, no parece que se esté haciendo».