Un punto de Segovia registra la racha de viento más fuerte de Castilla y León

Las fuertes rachas de viento registradas este miércoles en la provincia de Segovia han provocado diversos incidentes en varios puntos tanto de la capital ... como de la sierra, con la caída de cascotes y tejas, así como el desplazamiento de varios contenedores. Estos hechos han ocasionado únicamente daños materiales, sin que se hayan registrado daños personales.

En la capital segoviana, los servicios de emergencia -Policía Local y Bomberos- tuvieron que intervenir en diferentes actuaciones a lo largo de la jornada. El primer aviso se recibió a las 4:19 horas, en la calle José Zorrilla, por la posible caída de un poste telefónico; una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que no existía ningún problema.

Posteriormente, a las 5:55 horas, se actuó en la confluencia de la calle San Antón con la plaza de Santa Eulalia, donde se habían desprendido varios cascotes. Los bomberos procedieron a asegurar el perímetro para evitar riesgos a los viandantes.

El Dato 116 kilómetros por hora llegó a registrar una racha de viento este miércoles en la estación de La Pinilla.

Alrededor de las 11:15 horas, los servicios de emergencia se desplazaron hasta la Plaza Mayor para retirar varias tejas sueltas en la cubierta de un edificio antiguo con el fin de prevenir posibles caídas. El viento también provocó el desplazamiento de contenedores en las calles Baltasar Gracián y Jorge Manrique, en el barrio de Nueva Segovia, y en el entorno de la Venta Hontoria. El último aviso recibido por la mañana tuvo lugar en la calle Sexmeros, donde se informaba del movimiento de una farola. Tras la inspección correspondiente, se verificó que no existía riesgo alguno.

Como consecuencia de las fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, y con el objetivo de evitar posibles incidentes, procedió al cierre de los parques y jardines de la ciudad y de los barrios incorporados debido a la nueva situación de alerta meteorológica por rachas de viento previstas superiores a los 80 kilometros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología. La misma medida fue adoptada por el Ayuntamiento de El Espinar.

Según los datos registrados este miércoles, en Segovia capital se llegaron a alcanzar los 76 kilómetros por hora, mientras que en puntos de la sierra como la estación de esquí de La Pinilla, en el nordeste de la provincia, las rachas registraron hasta 116 kilómetros por hora, convirtiéndose así en el punto de Castilla y León con las rachas de viento más intensas y la octava de toda España, lejos de los 161 kilómetros por hora que se alcanzaron en Taramundi (Asturias).

Además del viento, la lluvia también fue protagonista durante la tarde, con hasta cinco litros por metro cuadrado en tan solo una hora en Segovia capital.