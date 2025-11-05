El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El viento dificulta el paseo de varias personas por la Calle Real de Segovia.

Ver 19 fotos
El viento dificulta el paseo de varias personas por la Calle Real de Segovia. Antonio de Torre

Un punto de Segovia registra la racha de viento más fuerte de Castilla y León

Varios ayuntamientos de la provincia han ordenado el cierre de parques y jardines por precaución

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Las fuertes rachas de viento registradas este miércoles en la provincia de Segovia han provocado diversos incidentes en varios puntos tanto de la capital ... como de la sierra, con la caída de cascotes y tejas, así como el desplazamiento de varios contenedores. Estos hechos han ocasionado únicamente daños materiales, sin que se hayan registrado daños personales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid
  9. 9

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  10. 10 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un punto de Segovia registra la racha de viento más fuerte de Castilla y León