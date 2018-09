Los puestos de venta en los mercados al aire libre se reducen un 30% Puestos del mercado de los sábados en los alrededores de la plaza de Carrasco / Antonio De Torre El Ayuntamiento prepara una modificación de la ordenanza para actualizar conceptos y ampliar el abanico de la oferta de productos CLAUDIA CARRASCAL Segovia Lunes, 24 septiembre 2018, 22:08

Afrontan el frío, la lluvia, el viento, también las temperaturas extremas del verano, son los comerciantes ambulantes que cada semana pasan por alguno de los mercadillos con los que cuenta la ciudad de Segovia. A primera hora de la mañana comienzan a montar el puesto aparcan sus furgonetas y camiones y a las diez, e incluso antes, ya están a pleno rendimiento para atender a los primeros clientes del día.

Frutas, diversos productos de alimentación, flores, ropa, utensilios de menaje, embutidos o antigüedades son algunos de los productos que se venden en Segovia. El lunes se celebra en el barrio de Nueva Segovia, el martes en San José, el jueves en la plaza Mayor y el sábado en la plaza del Carrasco.

El número de comerciantes se ha reducido de forma considerable en los últimos ocho años, momento en el que llegaron a estar activos 52 puestos tanto en el mercadillo de los jueves como en el de los sábados, cuando en la actualidad son 25 los comerciantes que cuentan con autorización. En Nueva Segovia tan solo hay cinco puestos de frutas, verduras y encurtidos y el martes en San José un total de nueve, ya que también venden quesos.

No obstante, el concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo, Andrés Torquemada, advierte de que es habitual que época estival y hasta finales de octubre haya vacantes debido a las vacaciones. Por eso, estima que a partir de esta fecha recuperen en torno a siete puestos los dos mercadillos más grandes, hasta superar los treinta, es decir un 30% menos que hace ocho años.

La Ordenanza Fiscal regula las tasas por la utilización privativa del dominio público para la venta ambulante, que varían desde 1,83 euros el metro lineal en el mercado de los lunes o el de los martes, hasta los 2,57 euros el metro lineal del jueves. Unos precios que, anuncia Torquemada, es probable que se revisen a la baja antes de final de año con el fin de conseguir una propuesta más ventajosa para los comerciantes.

La Plaza Mayor a comienzos del siglo XX / Archivo Municipal Del Azoguejo y la Plaza Mayor al barrio de San Millán Relatan algunas crónicas que el mercado semanal de los jueves fue un privilegio que concedió el rey Alfonso VI a la ciudad de Segovia y la plaza del Azoguejo (o zoco pequeño) fue su lugar durante muchos años. Otras crónicas cuentan que la concesión del mercado fue refrendada después por Enrique IV en el siglo XV para que se celebrara en la Plaza Mayor. En este espacio, delante de la fachada del Ayuntamiento, se han reunido los jueves los mercaderes durante muchas décadas, dando abasto de alimentos a los vecinos de toda la ciudad, como atestiguan las fotos antiguas de comienzos del siglo XX. No siempre estuvo en la plaza este mercado de los jueves, pues en los años 60 y 70 se celebró entre las plazas de la reina Doña Juana y de los Huertos y la calle Colón, y en 2002, con motivo de las obras de pavimentación de la Plaza se trasladó de forma provisional a la plaza Doctor Gila, en San Millán, pero solo durante unos meses, y en 2005 volvió también de forma provisional y durante unos meses a la zona de Los Huertos. Los de la plaza del Carrasco y sus alrededores y el del barrio de san José son mucho más recientes. Y efímero, por su escasa duración, el de Nueva Segovia.

La Ordenanza de Mercados Municipales al aire libre también sufrirá modificaciones en los próximos meses y es que, según explica, «está obsoleta» en muchos aspectos, ya que data de 2004, aunque ya se realizó una modificación en 2010. Uno de los primeros pasos será la actualización de conceptos y la ampliación del abanico de productos. Entre ellos, podría aprobarse la venta de alimentos procesados, siempre y cuando cumplan con la normativa autonómica, subraya.

También incluirá, para aquellos que se ubiquen en la plaza Mayor, la obligación de utilizar los toldos que el Ayuntamiento adquirió la pasada primavera. Eso sí, el concejal confirma que atenderá la petición de los comerciantes y buscará una alternativa para el verano con una lona más fresca que evite las elevadas concentraciones del calor.

Lo que no sufrirá ninguna variación son las condiciones para poder ubicarse en estos mercadillos. «Los vendedores tienen que tener los papeles de autónomo o cooperativa en regla, además, deben de estar al corriente de pagos tanto con la Agencia Tributaria como de los impuestos locales», asegura.

Estos comercios ambulantes facilitan las compras a los vecinos de los barrios, además, fomentan la adquisición de productos frescos, saludables y de calidad, como en el caso de las frutas y verduras, recalca Torquemada. Del mismo modo, insiste en que son elementos dinamizadores de los barrios, dan vida a la ciudad y generan actividad. Su larga tradición es otro de los motivos por los que el Ayuntamiento seguirá fomentado estos espacios.

«En un mes pagamos lo mismo que en otras ciudades pagan seis»

Las elevadas tasas hacen que muchos comerciantes no hayan obtenido beneficios suficientes los últimos años y no hayan podido pagarlas en plazo, comenta Alfredo de la Cruz, que desde hace años tiene un puesto de prendas de vestir junto a su mujer. «Exigen mucho y no ayudan a nadie, no dan ningún tipo de facilidad y las tasas son tan altas que en un mes se paga lo mismo en Segovia que en otras ciudades en seis meses», critica.

Por eso, muchos han tenido que echar el cierre y trasladarse a otras localidades. Porque, en su opinión, se vende más en pueblos como La Granja o Villacastín que en la capital. Algo que considera una lástima, ya que los mercadillos son un elemento «de gran tradición y que da mucha vida a las ciudades».

A su juicio, el mercado al aire libre del jueves funciona mal, pero el del sábado es una ruina que tiende a la desaparición porque no tiene clientela. La mala estructuración de los puestos es otro de los reproches que hace al Consistorio. En este sentido, lamenta que aquellos con más ventas, la mayoría fruterías, estén situados en un extremo de la plaza Mayor lo que contribuye a que la gente no se desplace por todo el mercado.

Otra de las curiosidades a las que se ha referido es al incremento de clientela extranjera frente a la disminución de los compradores segovianos. Asimismo, recalca que los ciudadanos deberían de cambiar el concepto que tienen de estos espacios comerciales, ya que la calidad de los productos es «exactamente la misma que en las tiendas y los precios más económicos», afirma.

«El aparcamiento hace que la gente opte por centros comerciales»

Los mayores de la sociedad son los que mantienen con vida los tradicionales mercadillos, según el comerciante ambulante y propietario de una floristería, David de la Cruz, quien subraya que la gente joven apenas compra en estos puestos. Entre otros motivos, cree que este cambio de costumbres se debe a las dificultades para aparcar en las zonas próximas. El horario restringido a las mañanas un día a la semana y la falta de aparcamiento hacen que la gente opte por centros comerciales y supermercados a los que pueden acudir en cualquier momento de la semana y estacionar de forma gratuita, apostilla. Por otra parte, y aunque coincide en que las tasas municipales son excesivamente altas, defiende que el Ayuntamiento tome medidas y controle que los comerciantes cumplan la ley y estén al corriente de pagos para garantizar que todos estén en las mismas condiciones y no tengan ventaja unos sobre otros.

Sin embargo, no comparte la decisión de implantar toldos homogéneos en todos los puestos. En su opinión, una de las peculiaridades de los mercadillos es precisamente el colorido y la diferencia entre unos puestos y otros, por lo que cree que esta decisión estética es completamente innecesaria. Además, advierte de que suponen un importante inconveniente para aquellos que, como en su caso, tienen que montar el puesto solos porque los nuevos toldos son muy pesados.

Otros vendedores se muestran satisfechos con esta unificación estética que se realizó la pasada primavera, pero aseguran que es necesario buscar una alternativa para el verano, ya que el modelo impermeable escogido por el Ayuntamiento no es viable en época estival debido a las altas temperaturas que se concentran en su interior.